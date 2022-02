Flores comestibles, receta de sopa de flor de colorín

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- El colorín está en varias calles de la CDMX, seguro lo has visto, solo no sabías cuál es su nombre. El colorín es un árbol que tiene ramas llenas de espinas y unas peculiares flores espigadas de color rojo. Con estas flores rojas se hace una sopa con chiles secos. En "Menú" de EL UNIVERSAL te compartimos la receta.

Se usa únicamente la flor -el tallo- del colorín o yijg btosh en zapoteco para integrar a diferentes platillos como, tortitas de colorín, tacos de papa con colorín y sopa de colorín, entre otros guisos. Al ser una flor muy fácil de encontrar y muy económica, resulta una gran opción para realizar platillos sin carne, por ejemplo, en algunas regiones de México se come colorín en épocas de cuaresma.

Ingredientes:

½ kilo de colorín

Agua

1 diente de ajo

Limón

Chiles secos

Cebolla

Procedimientos:

Previamente limpiar y lavar los colorines también retirar los pistilos de la flor.

En una olla hervir agua, cuando el agua comienza a hervir, verter los colorines y asegurarse que el agua cubra las flores.

Cocinar por cinco minutos, agregar sal suficiente, luego incorporar el ajo machacado.

Para finalizar sirve la sopa de colorín en un plato hondo y acompaña con gotas de limón, cebolla picada y un poco de chiles secos.

Sobre los colorines

La sopa de colorín es una receta tradicional originaria de Oaxaca; sin embargo, se tienen registros del consumo del colorín desde la época prehispánica, incluso este árbol era considerado sagrado para los mayas y culturas del centro de México, de acuerdo con información de "Larousse Cocina".

Los colorines florecen en primavera por lo que es común ver las calles de la Ciudad de México pintadas de rojo, también son considerados un platillo típico de la cuaresma. Su consumo suele ser en tacos, en tortitas capeadas con huevo, en algunos lugares los comen fritos y también se integran a salsas.