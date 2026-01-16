logo pulso
ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Frutas que aportan vitamina C, pero que no son cítricos

Por El Universal

Enero 16, 2026 11:35 a.m.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- Cuando piensas en vitamina C, lo más común es que lo relaciones con naranjas, limones, mandarinas, y quizá toronjas; pero hay muchas otras frutas que también aportan esta vitamina en cantidades importantes.

Por ello, hoy en Menú, te compartimos algunas de las frutas que tienen vitamina C, pero que no son cítricos; para que disfrutes de sus beneficios y le des un toque de variedad a tu dieta.

¿Qué es la vitamina C?

Fuentes como Medline Plus y National Institutes of Health dicen que la vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es una vitamina hidrosoluble; es decir, que se disuelven en agua y salen del cuerpo a través de la orina.

A diferencia de otros animales, el ser humano no es capaz de sintetizar vitamina C, por lo que requiere de su consumo complementario como parte de su dieta regular. Debido a esto, es una gran ventaja que puedas encontrar vitamina C en una gran variedad de alimentos.

¿Para qué sirve la vitamina C?

De acuerdo con Healthline, la vitamina C actúa como un antioxidante, de modo que ayuda a:

· Fortalecer el sistema inmune

· Producir neurotransmisores

· Sintetizar colágeno

· Absorber el hierro

· Mejorar la salud cardiovascular

· Curar heridas

· Reparar y mantener huesos, dientes, y articulaciones

Cabe mencionar que, para disfrutar de todos estos beneficios, la dosis diaria recomendada de vitamina C es de 90 mg para hombres y 75 mg para mujeres, de acuerdo con Healthline y WebMD.

¿Qué frutas, además de los cítricos, contienen vitamina C?

Aunque la vitamina C suele relacionarse con los cítricos, huy una gran variedad de otros alimentos que también la contienes. Fuentes como WebMD, Healthline, y MedlinePlus, mencionan:

· Kiwi: 70 mg por cada pieza mediana

· Fresa: 85 mg por taza

· Melón: 30 mg por cada media taza

· Tomate: 20 mg por cada pieza mediana

· Papaya: 90 mg por taza

· Cereza colorada: 49 mg por taza

· Escaramujo: 426 mg por cada 100 g

· Guava: 125 mg por pieza

· Lichi: 7 mg por pieza

Asimismo, también es posible encontrar vitamina C en mango, piña, frambuesas, sandías, y algunos vegetales.

