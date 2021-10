Gigabier, la cerveza de Elon Musk inspirada en Cybertuck de Tesla

Elon Musk es cofundador y director de múltiples empresas dedicadas al desarrollo de tecnologías, vehículos e incluso manufactura de cohetes espaciales. Curiosamente, ninguno de los conceptos a su cargo tiene relación directa con la industria alimenticia.

El pasado fin de semana, durante la presentación de su más reciente proyecto, la Gigafactory, una planta de producción de autos y baterías de litio de la marca Tesla, Elon Musk reveló su intención de producir cerveza bajo el cobijo de dicha marca.

Pero no se trata de la primera vez que la corporación estadounidense saca a la venta un producto de índole comestible, ya que en 2018, como parte de una broma por el Día de los Inocentes, Musk hizo el anuncio de que su primer destilado saldría al mercado.

La broma se convirtió en realidad y unos años más tarde lanzó el Teslaquila, un tequila añejo hecho en México y envasado en una botella con forma de rayo.

Aunque el nombre no prosperó debido a que la Denominación de Origen del tequila no permitió el registro de la marca, esto no evitó que el ahora llamado Tesla Tequila se vendiera hasta agotarse en un precio de 250 dólares por botella.

En esta ocasión, Musk confirmó la pronta llegada de la cerveza "Gigabier". Sin dar muchos detalles de la producción o estilo de cerveza que tendrá el nuevo producto, dio a conocer el peculiar envase que contendrá la bebida alcohólica.

La Gigabier estará contenida por un empaque inspirado en su vehículo más esperado, la camioneta eléctrica Cybertruck.

Con ángulos marcados y una forma poco convencional similar a la composición de la carrocería de la Cybertruck, el envase se perfila como uno de los empaques de cerveza más innovadores de los últimos años.

Ante el diseño de la Gigabier solo queda revisar si en realidad se trata de un envoltorio práctico para contener y distribuir el preciado líquido.

Aún sin fecha de lanzamiento, estamos seguros que la cerveza de Tesla será un éxito entre los aficionados a la marca, que posicionará una vez más un producto ajeno a su rubro bajo los principios de la innovación y el diseño.

Se espera que la Gigafactory ubicada en el corazón de Europa, esté en operación a más tardar en el mes de diciembre, produciendo entre 5,000 y 10,000 autos semanalmente. Por ello, se espera que la Gigabier esté disponible a partir de los primeros meses del 2022.