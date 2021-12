Hello Kitty Café llega a México

Con tonos rosas y dorados, flores, figuras de Hello Kitty, una carta de postres únicos y bebidas para acompañar el Hello Kitty Café en CDMX se prepara para abrir sus puertas a las fanáticas de esta gatita japonesa el 25 de diciembre del 2021 para tener una navidad muy cute al estilo Hello Kitty.

Este es el primer Hello Kitty Café que abre en toda América Latina y para suerte de los mexicanos se encuentra en CDMX exactamente en Plaza Carso a un costado del Museo Soumaya. Aquí cada postre o bebida tiene un elemento de Kitty puedes encontrar su cara, su moño y hasta mercancía exclusiva.

En Menú platicamos con Carolina Castellanos y Mauricio García los fundadores de Kochi Kochi Land y ahora el primer Hello Kitty Café de México y Latino América. Carolina explica "Hemos planeado y trabajado por mucho tiempo este proyecto, la especialidad de la casa son los postres, únicos en su tipo, no los encontrarás en ningún otro Hello Kitty Café del mundo", afirma con mucha emoción.

"Desde que tuvimos por primera vez una colaboración con Hello Kitty en Kochi Kochi Land nuestro sueño fue llegar a tener un Hello Kitty Café en México para traer la experiencia a todas las fans para ofrecerles postres y productos high end únicos muy glamourosos"

¿Qué hace diferente al Hello Kitty Café de CDMX a las otras sucursales que hay en el mundo?

"Se trabajó en una guía de estilo adaptada únicamente para los mexicanos, el estilo del lugar es sofisticado, femenino, pero sin caer en los infantil. Lo que verás aquí no se encuentra en ninguna parte del mundo", asegura Carolina.

Desde ahora te avisamos que si vas Hello Kitty Café prepares tu cámara y lleves cargando tu smartphone. Alístate con mejor outfit porque hay muchos lugares instagrameables, además los postres son lindísimos y ameritan la foto del recuerdo antes de que te deleites con su sabor.

Postres inspirados en Hello Kitty

Cuando entras al Hello Kitty Cafe no solo la decoración te atrapa es la vitrina de postres la que se roba las miradas, pues te sorprenda con cupcakes con figuras Hello Kitty doradas, pastelillos en forma de corazón de red velvet con frutos rojos o creaciones más alocadas como un pastel de matcha con merengue de fresa y una flor hecha de manera artesanal con goma de azúcar.

Otras opciones que ofrece la carta de Hello Kitty Café son mini donas, rolled cakes, mousse, cheesecake y más variedades de bizcochos. Platicamos con el gerente de la cafetería y nos comenta lo siguiente: "Nos hemos esmerado mucho en la calidad del postre, los sabores, la variedad de las bebidas". Si mueres por visitar esta cafetería debes hacerlo por reservación en la página web.