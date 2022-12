Jamaica y tamarindo, dos indispensables en los ponches navideños

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- El ponche es una de las bebidas favoritas de la época decembrina. Ya sea por ser una bebida caliente que quita el frío invernal, por su sabor o porque es el pretexto ideal para ponerle piquete, en México no puede faltar un jarrito con ponche durante las posadas y reuniones de la temporada.

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el origen del nombre de esta bebida, proviene del hindi "pãc", cuyo significado es cinco, lo que hace referencia al número de ingredientes que originalmente lo conformaban: aguardiente de vino de palma, azúcar, limón, agua y té.

El ponche, con origen en el Medio Oriente, fue sufriendo diferentes modificaciones a lo largo de los años. En el caso particular de México, se fueron añadiendo ingredientes de temporada y al gusto de cada persona. Eso ha permitido que en cada hogar mexicano haya una mezcla única de sabores.

La base del ponche más popular contiene ingredientes como guayaba, manzana, tejocote, caña, canela, ciruela pasa y los dos ingredientes de los que hoy te contaremos, flor de jamaica y tamarindo.

Las flores de jamaica son una adición interesante al ponche, ya que aportan mucho color al líquido, además de ser fragantes. Sin embargo, estas características no son sus únicos atributos. La jamaica le da el toque de acidez necesario al ponche al ponche, puesto que las demás frutas pueden resultar muy dulces.

Aunque no se puede rastrear el primer uso de flor de jamaica en una receta de ponche, fue sin duda, una gran decisión, ya que al ser una bebida típica de la temporada invernal, el cuerpo necesita de los nutrientes correctos para protegerse de las bajas temperaturas.

La jamaica tiene un alto contenido en vitamina C, la cual es un efectivo antioxidante, esto ayuda a prevenir el envejecimiento celular, así como a fortalecer el sistema inmune, lo que disminuye notablemente la posibilidad de sufrir de enfermedades respiratorias.

Por otro lado, se encuentra el tamarindo. Una leguminosa que llegó a México desde el continente africano para formar parte indispensable de nuestra gastronomía.

Tanto la flor de jamaica, cuya cosecha comienza en los meses de octubre y noviembre, como el tamarindo, que se cosecha de diciembre a marzo, pueden considerarse ingredientes de temporada, ya que alcanzan su mejor etapa durante el invierno.

En el caso del tamarindo este no solo aporta un sabor ácido y frutal, también juega un papel importante en la textura del ponche. Gracias a su contenido de pectina, una fibra natural que actúa como espesante, esta bebida tradicional puede tener más cuerpo, lo que ayuda a que los sabores de todos los ingredientes se integren.

El tamarindo también es una excelente fuente de fibra, así como vitaminas de los grupos B, C y E. Todas indispensables para el correcto funcionamiento del organismo y auxiliares durante la época invernal para evitar resfriados y bajas defensas.

No importa cuál sea tu receta favorita de ponche, recuerda que es una gran fuente de nutrientes y que puede ayudarte a pasar un invierno libre de enfermedades respiratorias mientras lo disfrutas.