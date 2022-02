Jugo de piña con perejil: razones para tomarlo en las mañanas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Los jugos naturales de frutas y verduras son un ya conocido clásico para comenzar el día llenos de energía y con un delicioso sabor de boca. Hoy en "Menú" de EL UNIVERSAL, te presentamos una combinación espectacular y saludable: perejil con piña.

La combinación del sabor dulce y ácido de la piña que se mezcla con lo fresco y herbáceo del perejil te permitirá que cada mañana junto con el desayuno tengas un inicio del día fantástico, a la vez que obtienes beneficios para tu salud.

Los beneficios del perejil

Tras diversos estudios, se ha encontrado que el perejil contiene propiedades que pueden ayudar a prevenir el cáncer y la diabetes, según lo comenta Natalie Olsen en el Medical News Today.

Esto gracias a que el perejil contiene mirecitina, un compuesto que se encuentra en diversas plantas, nueces y hasta en el vino. Este puede ayudar a contrarrestar los efectos del cáncer de piel y también prevenir la diabetes por reducir los niveles de azúcar en sangre y quitar el exceso de grasa en venas.

Además, también puede mejorar la salud de los huesos, ya que sus altos niveles de vitamina K aumentan la absorción de calcio lo que ayuda a prevenir las fracturas.

Y por ser una hierba de sabor suave y aromática, el uso del perejil es muy versátil. Puede utilizarse en platillos salados complejos, pasando por ser una añadidura para darle un toque de frescura a las comidas hasta los jugos de la mañana como el de piña, por lo que es un ingrediente que no puede faltar en tu dieta diaria.

Los beneficios de la piña por las mañanas

Por su parte, la jugosa fruta no se queda atrás, pues la piña tiene beneficios que te animarán a comerla cada mañana en un jugo con perejil, en un coctel con más frutas o como complemento durante el día.

La piña contiene cantidades considerables de calcio, potasio, fibra y vitamina C principalmente, de acuerdo con el artículo "Beneficios y usos de la piña", hecho en la Universidad Agricultural de Kerala en India.

La vitamina C es el antioxidante natural del cuerpo que ayuda a combatir radicales libres que atacan y dañan las células. También tiene varias clases de vitamina B y fibra, lo que hace que la piña sea un asistente a la digestión y antiinflamatorio natural.

¿Cómo hacer jugo de piña y perejil?

Si no te quieres perder de los beneficios de la piña y el perejil, entonces sigue esta receta de jugo que te encantará por ser rica, sencilla y saludable. Lo único que necesitas es esto:

1 racimo pequeño de perejil

1 rebanada de piña

1 taza de agua

1 cucharada de miel de abeja

Primero hay que lavar y desinfectar el perejil, pues muchas veces puede tener un poco de tierra en las ramas y hojitas. Mientras se desinfecta en agua durante 10 minutos, pelar y cortar la piña en pedazos más pequeños para que la licuadora no se trabe al hacer el jugo.

Una vez pasado el tiempo, hay que picar el perejil y colocar, junto con la piña y el agua, en la licuadora hasta incorporar los ingredientes y que se obtenga una mezcla homogénea que no tenga grumos ni hojitas completas.

El dulzor del jugo dependerá de la piña, si está muy agria o sin sabor, puedes agregar una cucharadita de miel de abeja o de azúcar para compensar. Y así tendrás un jugo delicioso y nutritivo muy fácil de hacer.