¿La cerveza oscura es más "fuerte" que la clara? Seis mitos y verdades de la cerveza

Después de un largo día de trabajo, para acompañar una plática con amigos, ver una película en casa o sencillamente por el antojo, la cerveza es una bebida muy popular y la elección de muchas personas.

Respecto a esta bebida se dicen varias cosas, como que la oscura es la que tiene un grado alcohólico más elevado o la clásica frase de "vamos por unas heladas" en donde se hace referencia a su temperatura, porque entre más fría mejor, al menos eso dicen, pero ¿qué tanto de esto es cierto y qué tanto es sólo un mito?

La Ing. Lucía Carrillo, quien forma de la Asociación de Cerveceros Artesanales de México (ACERMEX) y es fundadora de Cervecería Itañeñe, platicó en entrevista con SinEmbargo y reveló algunas verdades de la cerveza.

¿BEBER DIRECTO DE LA BOTELLA ES LA MEJOR FORMA?

De acuerdo con Lucía, beber directo de la botella no es la mejor forma de disfrutar de una cerveza: "La mejor manera de disfrutar una cerveza: hay que servirla en un vaso", aseguró.

Así como el vino se sirve en diversas copas de acuerdo a su tipo, por ejemplo, un espumoso, un tinto o un rosado, la cerveza también tiene diferentes tipos de vasos para cada tipo. "Hay cristalería específica para cada estilo inclusive, el tema de la botella es que como la boca es demasiado chiquita no hay superficie que dé para airar, hagan de cuenta que están tomando un vino, en esa misma reflexión necesitan una copa grande un vaso grande para que pueda entre comillas respirar y se salga la burbuja", aseguró Lucía.

Carrillo explicó que al beberla directo de la botella puede haber gente que diga que la cerveza la "empanzona", pero justamente es necesario servirla en un vaso para que esa gasificación pueda salir y al momento de tomar la cerveza, la persona no se sienta inflamada de tanto gas.

¿LA CERVEZA OSCURA ES MÁS ALCOHÓLICA?

Decir que la cerveza oscura por definición es más "fuerte" que una clara es un mito, no es real. "Hay algunos estilos de cerveza claros, un ejemplo es una Belgian Golden que puede llegar a tener hasta 10.5 grados de alcohol y podemos llegar a tener una cerveza oscura que se llama Dark Mile que puede llegar a tener 3 grados de alcohol", compartió Lucía.

Lo más importante es prestar atención a lo que se está bebiendo, las etiquetas suelen traer el grado de alcohol de cada cerveza, esto puede ayudar a identificar cuál es más "fuerte". "No nos dejemos llevar por las apariencias, en realidad podemos tener claras muy ligeras y muy alcohólicas y también en las oscuras, vamos a tener en los dos rubros lo mismo".

¿EL COLOR DE LA BOTELLA AYUDA A MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA CERVEZA?

Esto es cierto, la botella color ámbar ayuda a que el líquido se proteja de los rayos UV que pueden afectar su sabor. "Ese fenómeno se llama foto oxidación, hay una molécula [...] lupulona, que sufre un proceso en esta elaboración de la botella, justamente la botella color ámbar lo que hace es que las protege de los rayos UV, estas moléculas son fotosensibles, entonces digamos que, va a sonar muy absurdo lo que voy a decir pero es para que entendamos muy bien, hagan de cuenta que la botella color ámbar es como su bloqueador solar para que no tenga ese problema", compartió Lucía.

Los rayos UV pueden cambiar el sabor de la cerveza, Carrillo explicó que esto se vuelve un defecto. "Muchas personas ubican ese defecto, porque se vuelve un defecto en la cerveza, como azorrollado o quemado, lo que sucede es que esta molécula es muy sensible a los rayos UV, entonces el color ámbar lo protege para que no suceda eso. Lo ideal es que todas sean ámbar, las que son más claras tiene que ver con una cuestión de diseño, pero realmente, todas deberían ser ámbar o completamente en lata".

¿ENTRE MÁS FRÍA MEJOR?

Al pensar en cerveza es común imaginarla muy fría o incluso escuchar la frase de "vamos por unas frías", lo cierto es que no se debe abusar, aunque sí se puede consumir un poco fría, en especial cuando hace calor, lo mejor es no llevarla al limite en cuestión de temperatura fría porque esto no permitirá distinguir su sabor, lo que la hace diferente de otras marcas o estilos.

"Tan fría no se debería de consumir ninguna cerveza, la realidad es que, también si estamos en la playa, sí se nos antoja más una cerveza bien helada, viéndola con la escarcha se nos antoja mucho más, pero la realidad es que el mundo de la cerveza es tan amplio y como les comentaba hay cervezas que pueden llegar a tener 10, 14 y 18 grados de alcohol, entonces una cerveza tan fría con esos niveles no lo vas a apreciar porque al final del día, recordemos que lo que hace el frío es que encapsula sabores y aromas", contó.

¿AL BEBER CERVEZA DA SUEÑO?

De acuerdo con Lucía, esto se debe a varios factores, como que la relacionamos con un momento de desestrés o de pasar un buen rato, aunque también recordó que cuenta con una molécula que funciona de relajante natural.

"Sí podría causarte un poco esta parte del sueño, la misma moleculita, el lúpulo tiene muchas virtudes y entre algunas de ellas es que es un relajante natural, de hecho si ustedes ven algunos tés que son para relajarse, sí viene dentro de los ingredientes el lúpulo porque es primo hermano de la marihuana, sin los efectos locochones pero sí te relaja mucho", compartió.

La molécula que menciona Lucía, sumada al aspecto social de la cerveza, pueden ser factores que hagan que una persona tenga sueño después de beber un vaso de cerveza. "El alcohol hasta cierto punto te relaja, también es como nuestro placebo hasta cierto punto, de que ya llegué de trabajar, ya estoy harto, me voy a relajar un poquito, te la tomas y tú mismo como sabes que es un placebo, te empiezas a relajar por sí solo, creo que son varios factores que suman y que sí te relajan", señaló.

¿LA CERVEZA ENGORDA?

"En realidad todo esto viene porque comúnmente la cerveza la sirven con botana y es botana que tiene muchos carbohidratos y es mucha grasa, casi siempre vienen fritos, si lo tomamos en relación de mucho carbohidrato, mucha grasa y a mucha cantidad, pues sí nos va a subir de peso pero realmente lo que nos podría hacer a nosotros subir de peso es la cantidad, todo va con moderación", respondió Lucía ante la duda de si esta bebida hace subir de peso.

"Qué beneficios podría llegar a tener, por ejemplo, las cervezas artesanales que no están filtradas ni pasteurizadas, que inclusive mucha gente las relaciona con más cuerpo, más densas, tienen buena cantidad de vitaminas, minerales, sales, está mal que lo diga pero cuando yo termino de hacer ejercicio a veces una cerveza muy ligerita como una light lager me ayuda a hidratarme un poquito más porque la final del día necesitamos esa parte de sales minerales que pudiera funcionar".

Lo que Lucía Carrillo recomendó es no excederse porque todo en grandes cantidades provoca un daño, en especial hablando de bebidas alcohólicas.

CERVECERÍA ITAÑEÑE: FUERA DE LO COMÚN

Lucía contó que la cervecería nació en 2014 y ha sido un sueño que fue construyendo poco a poco y desde hace dos años ya se ha dedicado por completo a ella. "El nombre significa flor de sangre. Es una onda zapoteca, mixteca, por ahí va la leyenda. Nosotros nos arriesgamos a hacer cosas diferentes porque siempre estamos acostumbrados a tomar la IPA, la Porter, y demás a nosotros nos encanta hacer eso, pero el equipo es un gastrónomo y yo Ingeniera en alimentos, nos gusta meter ingredientes diferentes a la cerveza para darles una experiencia diferente", apuntó Lucía.

Ellos buscan que la cerveza artesanal funcione muy bien para los maridajes, así que crean algunas especificas para esto.