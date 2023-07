La fruta mexicana que ayuda a controlar la diabetes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 29 (EL UNIVERSAL).- ¿Sabías que existe una fruta la cual es capaz de controlar los niveles de azúcar en el cuerpo? Nos referimos al tejocote, la cual puede ayudarte a controlar la glucosa mientras la consumes.

Este fruto nativo de México se convertirá en uno de tus favoritos gracias a sus principales beneficios que aportan a la salud y lo mejor de todo es que puedes consumirla de diferentes maneras.

La diabetes en México

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021, señaló que 12 millones 400 mil personas padecen diabetes, una enfermedad crónica que puede ocasionar daños irreversibles, de ahí la importancia de enfrentar y controlar este padecimiento.

Lo mejor siempre será acudir directamente a un médico que pueda realizar el diagnósticos y brindarte el mejor tratamiento de acuerdo con el tipo de enfermedad que padezcas, así lo recomienda el Instituto Mexicano Del Seguro Social, pues la diabetes no tiene una cura, pero es una enfermedad que es tratable, por lo que siempre es bueno mantener una constante vigilancia con tu médico o especialista para que te proporcione las medidas necesarias de cuidado y sobre todo en los alimentos que consumes.

La fruta que posee beneficios que no conocías

Pese a que no existe alguna cura para esta enfermedad existen alimentos que pueden resultar muy beneficiosos para tu cuerpo, entre los cuales se destaca el tejocote por sus beneficios, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor.

El tejocote es una fruta que tiene su mejor temporada en noviembre y diciembre, de hecho, es muy popular en estas fechas ya que es uno de los ingredientes populares a la hora de preparar el ponche o dulces, mermeladas e incluso algunas conservas.

Esta fruta también posee múltiples beneficios que tal vez no conocías, pero pueden ser bastantes útiles para llevar una vida un poco más saludable de acuerdo a la PROFECO:

Ayuda a controlar los niveles de la azúcar

Ayuda a la coagulación sanguínea

Tiene vitamina C, calcio y complejo B

Hace más fuerte tu sistema inmunológico

La palabra tejocote proviene de la palabra náhuatl "Texocotl" la cual significa "fruto ácido y duro". No por nada esta fruta era consumida por nuestros ancestros gracias al sabor único y su versatilidad a la hora de cocinar. El cual es una de las frutas mexicanas de las cuales debes aprovechar sus beneficios como lo es su fuente de vitaminas, así lo estipula el Instituto de Ecología, UNAM.

A pocos meses de dar inicio esta temporada no olvides comprar un poco de esta fruta y aproveches lo bueno que es consumir tejocote. Si padeces de diabetes es mejor consultar a tu especialista para que te pueda proporcionar una mejor información sobre este fruto y su consumo.