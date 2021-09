Las calorías que contienen las cervezas en México

¿Quién no disfruta de un refrescante trago de cerveza después de una dura jornada de trabajo? En México podemos encontrar una extensa variedad de marcas para todos los paladares. No obstante, ya sea por la dieta o una cuestión de salud, quizá estés tratando de encontrar una opción para cuidar tu consumo de calorías diarias.

Te traemos un listado de algunas de las marcas de cerveza más populares en nuestro país y sus calorías. De esa manera podrás elegir la opción que mejor se acomode a tus necesidades y gustos. Sin embargo, hemos de advertirte con antelación que la cerveza no es en sí misma una bebida muy saludable. La clave reside en la moderación y no en el tipo.

¿Cómo se prepara la cerveza?

La cerveza es uno de las bebidas más antiguas de la humanidad. Su historia está íntimamente ligada a los primeros cultivos de cereales hechos por el ser humano. De hecho, un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señala que se cree que las palabras "cereal" y "cerveza" provienen de la misma raíz: "Ceres", la diosa romana de la tierra.

El método para elaborar cerveza ha cambiado poco realmente. La bebida se prepara con base en cereales como la cebada, trigo o maíz, estos contienen almidón que se modifica para ser fermentado en agua. El resultado es una bebida alcohólica de muy bajos nutrientes y alto contenido calórico.

De acuerdo a datos de la Universidad de California, son precisamente estas calorías vacías del alcohol las que pueden ser un problema de salud cuando se consumen en exceso. Cuando el hígado descompone el alcohol, lo convierte en grasa que en ciertos escenarios favorece el aumento de peso y la acumulación de los niveles de grasa en sangre.

Lista de marcas vendidas en México y sus calorías

De acuerdo a información del sitio Tabla de Calorías, te presentamos una lista de las marcas de cerveza más populares en México que indica la cantidad de calorías por cada 100ml de la bebida.

Carlsberg: 32 calorías

Cerveza Ale: 35 calorías

Guinness: 35 calorías

Heineken: 35 calorías

Cerveza de malta: 37 calorías

Victoria: 37 calorías

Estrella Damm: 39 calorías

Corona: 42 calorías

Pale Ale: 42 calorías

Pilsen: 43 calorías

Kölsch: 43 calorías

Lager: 43 calorías

Coronita: 44 calorías

Indian Pale Ale: 51 calorías

Stout: 51 calorías

Porter: 54 calorías

Ambar export: 63 calorías

Pacifico: 100 calorías

Tecate Light: 100 calorías

Carta Blanca: 128 calorías

Dos Equis: 130 calorías

Dos Equis Ambar: 130 calorías

Tecate: 142 calorías

Indio: 180 calorías

¿Cuánto es el consumo recomendado de cerveza?

Según un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, la cantidad ideal de consumo de cerveza por persona es de 700ml diarios en el caso de hombres y de 400ml para mujeres.

Estos límites no solo te ayudarán a prevenir los efectos adversos de un consumo excesivo, sino que también te servirán para aprovechar algunos beneficios poco conocidos de la cerveza, como un aumento en la densidad ósea. Es decir, huesos más fuertes.

Por otro lado, si lo que te preocupa es engordar, otro estudio de la Universidad Politécnica de Madrid demostró que un consumo moderado de cerveza no causa ganancia de masa corporal. El estudio se realizó a 58 personas sanas que tomaron cerveza de manera mesurada durante 30 días. Al final no hubo ningún aumento de masa significativo, más que un poco de acumulación de grasa en los brazos.

Así que ya lo sabes. No se trata tanto de la marca como de los hábitos de consumo que tengas con la cerveza. Recuerda que además de cuidar tu conteo de calorías, lo mejor que puedes hacer para mantener la figura es equilibrar una dieta de alimentos sanos y actividad física.