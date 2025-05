Las frutas y verduras más ricas de mayo

Las frutas y verduras de temporada tienen varias ventajas: son abundantes, lo que quiere decir que las encuentras en cualquier mercado; tienen un precio accesible porque la demanda incrementa; y aportan sabores únicos a tus comidas, ya que no las encuentras en otra época del año.

Durante mayo, la primavera nos trae productos frescos, llenos de color y versátiles. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estos alimentos conservan mejor sus nutrientes por el punto de maduración que han alcanzado.

¿Por qué es mejor comer frutas y verduras de temporada?

Como su nombre lo indica, las frutas y verduras de temporada son aquellas que tienen su proceso de crecimiento y maduración de manera natural. El Departamento de Nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que su principal ventaja es el aporte vitamínico.

Su excelente nivel de nutrientes se debe al grado de maduración; según la Fundación Española del Corazón "cuanto más maduras son, mayor concentración de azúcares tienen". Es decir, su aporte nutricional incrementa con fuertes cantidades de vitaminas (A, C, B1, B2, B6, ácido fólico) y minerales (potasio, hierro, calcio, magnesio, sílice, etcétera).

Dicha cualidad tiene que ver con el mismo clima; "el sol transforma la planta y le aporta un gusto y aroma óptimo", señala un informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Así que con su consumo no sólo obtienes una consistencia, sino que el sabor es óptimo.

¿Cuáles son las frutas de la temporada de mayo?

Tal como lo indica el Departamento de Nutrición de la UNAM, estas frutas se venden a un menor precio, puesto que hay gran disponibilidad en el mercado. A continuación, te enlistamos sus precios promedio:

1. Ciruela

Es una fruta rica en vitamina K y antioxidantes, lo que favorece la salud digestiva, previene enfermedades cardiovasculares y fortalece el sistema inmunológico.

En promedio, el kilo tiene un costo de $75.

2. Fresa

De acuerdo con la revista médica Túa Saúde, son ricas en antioxidante y vitamina C; dichos nutrientes promueven la saciedad, fortalecen los huesos y regula el azúcar en la sangre.

El kilo tiene un precio promedio de $60.

3. Chabacano

Rico en vitamina A, vitamina C, potasio y fibra, el consumo regular de chabacano mejora la salud de la piel, permite eliminar las toxinas del cuerpo y protegen a las células del estrés oxidativo.

El precio promedio del kilo es de $100.

4. Mamey

Su contenido elevado de fibra previene afecciones como el estreñimiento; mientras que su carga de vitamina C incrementa los niveles de defensas en el cuerpo.

En promedio, el kilo de mamey tiene un costo de $50.

5. Piña

Un artículo de la Fundación Española de la Nutrición indica que la piña "es fuente de vitamina C, que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, y yodo, que favorece al metabolismo energético normal".

El kilo tiene un precio aproximado de $40.

¿Cuáles son las verduras de la temporada de mayo?

En cuanto a las verduras, estas son las que puedes encontrar durante todo el mes de mayo:

1. Berenjena

Entre los principales nutrientes de la berenjena podemos mencionar el potasio, la vitamina C, la vitamina B-6, antioxidantes y fibra. Este vegetal ayuda a reducir el colesterol malo en la sangre o "LDL" y mejora la circulación sanguínea.

El kilo tiene un costo promedio de $45.

2. Coliflor

Según la Fundación Española de la Nutrición, la coliflor es fuente natural de potasio, que "contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos"; también mantiene la presión arterial normal.

El costo promedio del kilo es de $60.

3. Chícharo

Siguiendo con la información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los chícharos son abundantes en hierro, que sirve para controlar los niveles de azúcar en la sangre y previenen la anemia.

El precio promedio del kilo es de $40.

4. Chile verde

Es uno de los chiles más utilizados en la gastronomía mexicana; destaca por su contenido de vitaminas A y C, carotenoides, fibras, minerales y capsaicina, sustancia que le da ese toque picante. Este alimento estimula las secreciones gástricas y hace que el metabolismo sea más fácil.

En promedio, el kilo tiene un costo de $140.

5. Espinacas

Finalmente, las espinacas son el complemento perfecto para ensaladas, sopas y jugos. Son altamente apreciadas por su aporte de hierro, potasio y magnesio, minerales que aumentan la producción de glóbulos rojos y mejoran la función de los músculos.

El costo promedio del kilo es de $89.