Llegaron las conchas calabaza rellenas para Día de Muertos

El Día de Muertos se ha caracterizado por ofrecer alimentos con sabores que deleitan el paladar de los vivos y que complementan las ofrendas de los que se nos adelantaron. Sin embargo, aunque el pan de muerto es el protagonista de esta celebración ancestral, cada vez más negocios se inclinan por ofrecer productos novedosos que conserven el espíritu y el sabor de esta tradición.

Desde hace tiempo, las conchas se han posicionado como uno de los panes preferidos por los consumidores y han surgido una gran cantidad de nuevas ideas para reformar e innovar en este producto tan popular.

En este contexto, surgen las conchas calabaza rellenas, un antojito que promete mezclar una concha rellena con el tradicional sabor del pan de muerto de temporada. En "Menú" de EL UNIVERSAL contamos de dónde surge esta idea y la ubicación del establecimiento, para que no te quedes sin probarlas.

Las conchas con forma de calabaza rellenas son una de las apuestas para esta temporada de Día de Muertos que propone Mielmesabe Bakery, una repostería que se ha caracterizado por presentar a los consumidores alimentos creativos con sabores únicos.

Así, surgió la concha calabaza rellena, un pan con estructura de concha, pero con el sabor a pan de muerto. Entre sus ingredientes se encuentran: mantequilla, canela, sal, naranja, entre otros. Además, este singular producto cuenta con un decorado exterior que lo hace lucir como una calabaza.

Las conchas calabaza se crearon con la intención de innovar y conjuntar el sabor tradicional del pan de muerto, característico de la temporada. "Buscamos llevar el sabor del pan de muerto a cosas completamente diferentes" señaló Alejandro Brofft, uno de los socios del lugar.

En un inicio, las conchas de calabaza estaban planeadas para salir a la venta, únicamente, como producto especial de fin de semana, indica Brofft. Sin embargo, el éxito que tuvo durante su presentación, logró dejarlas durante todo el mes de octubre y noviembre.

Este nuevo pan, que ofrece Mielmesabe, se puede disfrutar solo, en compañía de una bebida, o bien, se puede rellenar con algún tipo de crema. Actualmente, en la sucursal existen ocho sabores de relleno: nata, chocolate maracuyá, queso, queso con mermelada y café de olla (el especial).

El costo de las conchas calabaza es de 40 pesos. Por su parte, el precio de los rellenos varía de 15 a 20 pesos, dependiendo del sabor que se desee agregar.

Para todos los amantes del pan, este producto estará disponible durante todo el mes de octubre y continuará vigente hasta el 15 de noviembre, así nos lo confirmó Alejandro Brofft.

Agregó que dentro del local también se ofrecen otros productos típicos de la temporada como las galletas de esqueleto, con sabor a pan de muerto. Además, cada fin de semana se presentan productos especiales (tartas, pasteles, etc.), que no están disponibles el resto de la semana.

A la fecha, en el menú de esta temporada, también se pueden encontrar macarrones con figuras de vampiro, fantasma y pan de muerto. De igual manera, la sucursal ofrece el tradicional pan de muerto con relleno y pan de muerto con huesitos de chocolate.

El local se ubica en Monterrey 225, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. Y tiene un horario de 9:00 a 21:00 horas.

Las conchas con forma de calabaza rellenas, y la gran variedad de productos que ofrece Mielmesabe Bakery se pueden degustar al interior del lugar, con las debidas medidas sanitarias, o bien se pueden ordenar para llevar.