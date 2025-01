Los mejores tips para hacer una rosca de reyes

Muy pocas sensaciones en el mundo se pueden comparar con la emoción y la tensión que genera el compartir una rosca de reyes recién horneada. Familiares y amigos se reúnen alrededor de la mesa, escogiendo cuidadosamente su rebanada con la esperanza de que no les toque ese bendito muñeco que los condenaría a una pena de tamales.

Para hacer ese momento aún más especial, nada sería mejor que una esponjosa y deliciosa rosca casera. Por eso, Buñuelo compartió con Menú los mejores tips para que puedas hacer tu propia rosca de reyes en casa.

Utiliza harina de fuerza

Este tipo de harina tiene un mayor contenido de proteína, lo que aporta mayor elasticidad a la masa y ayuda a que la rosca adquiera una textura más esponjosa, además, fomenta un mejor crecimiento durante la fermentación.

El chef Julio González recomienda utilizar una harina con un contenido de proteína entre el 11% y el 14%, esto para evitar que la masa quede floja y la rosca resulte plana en sabor, textura y consistencia. Este tipo de harina se puede encontrar fácilmente en tiendas de materias primas.

Enfría tus ingredientes

Preparar tu masa con los ingredientes fríos puede ayudar a que la masa se mantenga en una temperatura ideal durante el amasado, la cual debe de ser entre 23 °C y 25 °C. Es fundamental controlar el calor durante el amasado para evitar que el proceso de fermentación se acelere o que la masa se "queme". Cuando esto sucede, la fermentación se descontrola y la masa pierde su estructura, consistencia y sabor, lo que afecta el resultado final de la rosca.

Si durante el amasado notas que la masa pierde elasticidad o adquiere una textura más grasosa, son señales claras de que esta se ha calentado demasiado. En este caso, coloca la masa en el congelador durante unos minutos para que recupere la temperatura adecuada y puedas continuar trabajándola sin inconvenientes.

Cuando termines de preparar la masa, asegúrate de dejarla reposar en el refrigerador durante al menos una noche, cubierta con film plástico para evitar que se forme una costra en la superficie. Esta costra puede hacer que la masa se rompa y no cierre adecuadamente. Además, trabajar con la masa fría facilita el proceso de estirado y permite darle forma a la rosca con mayor facilidad.

Utiliza levadura seca

A diferencia de la levadura fresca, la levadura seca tiene una vida útil mucho más larga y se requiere en menores cantidades para preparar diversas recetas.

Además, puedes almacenarla a temperatura ambiente sin que pierda sus propiedades, mientras que la levadura fresca necesita refrigeración constante para evitar que se deteriore o pierda efectividad.

Cuida el orden en el que preparas tu masa

Al preparar la masa, comienza siempre con los ingredientes líquidos y luego incorpora los ingredientes secos como la harina, la sal y la levadura. Una vez que todo esté bien mezclado, añade la mantequilla y, poco después, el azúcar. Si agregas el azúcar demasiado pronto, el proceso de amasado será más largo y complicado.

El momento ideal para incorporar el azúcar es cuando la masa ya no se pega al bowl o al recipiente donde la estás amasando. Después de unos minutos, ya puedes añadir la ralladura de naranja.

Sabrás que tu masa está lista cuando puedas estirarla sin que se rompa, logrando el famoso punto de malla. Además, debe lucir lisa y sin grumos.

Ten cuidado con la naranja

El último ingrediente que debes agregar a la masa de la rosca de reyes es la ralladura de naranja. Esto se debe a que si la masa está a una temperatura elevada, la ralladura puede volverse amarga.

Además, la chef Ariana González sugiere usar un microplane para rallar la naranja, ya que este rallador obtiene una superficie más fina. Esto es importante porque si llegas a raspar la parte blanca de la cáscara, podrías incorporar un sabor amargo en la masa.

Si ya has cuidado todos los aspectos anteriores y quieres potenciar el sabor a naranja en tu rosca, puedes barnizar los espacios entre la cobertura de azúcar con mermelada de naranja.

Conoce tu horno

Los hornos no siempre calientan a la temperatura que indican ni distribuyen el calor de manera uniforme. Si notas que tu horno calienta más o menos de lo esperado, deberás ajustar el tiempo de horneado de la rosca.

Además, si detectas que el horno calienta más por arriba o por abajo, ajusta la altura de la charola dentro del horno. También puedes colocar una charola vacía debajo o encima de la rosca para protegerla del calor directo y evitar que se queme. Si ves que la rosca se está dorando más de un lado que del otro, gira la charola a la mitad del tiempo de horneado para lograr una cocción más uniforme.

Ten paciencia

La recomendación más importante que ofrecen tanto Julio como Ariana es tener paciencia, ya que la rosca de reyes es uno de los panes que más tiempo requiere para su preparación.

"Si quieren hacer la masa de rosca, o pan en general, lo ideal es mentalizarse de que le dedicarán prácticamente un día completo a elaborar el producto", comentó Ariana para Menú.

Con paciencia, los ingredientes adecuados y siguiendo estos consejos, podrás preparar una rosca de reyes esponjosa y llena de sabor. Cada paso, desde el amasado hasta el horneado, es una oportunidad para disfrutar el proceso y crear algo especial con tus propias manos.