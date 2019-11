Marisolpink, la mexicana que conquistó YouTube con recetas y sin pretensiones

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Marisol terminó su carrera de pedagogía y decidió que se dedicaría a la crianza de sus hijos, pero pronto sintió que le faltaba tener "un asunto propio", lo que encontró con su canal de YouTube de cocina "Marisolpink", en el que cuenta con casi 5 millones de suscriptores.



"Despertar y decir que el sentido de mi vida radicaba en planchar una camisa para mi esposo era, para mí, horrible, acababa de terminar la carrera de pedagogía, había decidido dedicarme a la crianza de mis hijos y llegó un momento en el que pensé 'esto no puede ser todo'. Necesitaba tener un asunto mío con el que sentirme realizada", expresó Marisol en entrevista con Efe.

Y justo en el momento en el que estos pensamientos empezaban a rondar su cabeza se encendió la chispa de todo: hace seis años vio unas sartenes muy caras por internet de las que todo el mundo hablaba pero no encontraba ninguna referencia concreta. Aun así las compró y decidió hacer unos videos con su teléfono móvil y subirlos a YouTube.

En poco tiempo bastantes personas vieron los videos y pidieron más, para luego decirle que ese arroz que cocinó en las nuevas sartenes se merecía la explicación de la receta.

De esta manera empezó este canal que se centra sobre todo en fórmulas clásicas sencillas que toda la audiencia puede hacer y cuyo truco es la naturalidad y la ausencia de superioridad.

"Yo creo que a la gente lo que le gustó del canal es ver que todo esto es fácil y que puedes equivocarte. Cocinar es lo mas parecido a una fiesta. Hay muchas cosas por las que te puedes estresar y por supuesto cocinar no es una de ellas. Yo creo que tienes que bajarte del pedestal en el que te pones cuando enseñas algo", expresó la cocinera.

En un país como México, donde la comida juega un papel central en la cultura a la vez que, al igual que en muchas partes del planeta, la gente ya no tiene tiempo para cocinar, Marisol lleva 6 años dando consejos y ayuda a personas que necesitan aprender y otras que simplemente aman la cocina.

Y su cercanía es probablemente la causa de que sus seguidores le sean fieles y le agradezcan de muchas maneras que les haya facilitado la vida.

Porque ella misma cree que actualmente gracias a los creadores de contenido en general, las soluciones estén "más a mano".

"Estoy viviendo un sueño. Mira mi casa, es un departamento, me levanto a hacer los desayunos de los niños, soy una persona de lo mas ordinaria. Estoy en pantuflas, despeinada. No tengo nada que me haga ser especial pero es muy especial tener un club de fans entorno a este movimiento que es cocinar, comer. Es algo muy bonito y también es una gran responsabilidad", expresó Marisol agradecida.

Entre preparativos para colaboraciones con otros youtubers, creación de artículos de promoción del canal y sorpresas para los seguidores para cuando lleguen a cinco millones (por el momento son 4.97), Marisol y su mánager Omar se muestran felices de haber llegado a este punto.

Marisol nunca ha cambiado de escenario en sus videos y graba con su cámara y la única iluminación de la luz que entra por su ventana porque considera que esto es lo que la mantiene conectada con su público.

Desde hace seis años su vida gira entorno a este canal que llegó de casualidad pero por el que se esfuerza mucho cada día para que no deje de crecer y sobre todo para que sus seguidores tengan lo que piden.

"Es muy divertido, muy liberador. Es el mejor trabajo que puede haber, pero es una chamba (trabajo). Si quiero que el canal siga creciendo ya no todo se va a dar por accidente. Lo único que te puedo decir por ahora es que nosotros no hemos flaqueado. Me gustaría en un futuro seguir en esto y tener un restaurante o cocinar... para mí no hay nada mas rico que darle de comer a alguien", terminó la youtuber.