McDonald's inicia pruebas con hamburguesa sin carne

CHICAGO (AP) — McDonald's finalmente se decidió a ensayar con una hamburguesa vegetariana. La cadena de restaurantes dijo el jueves que pondrá a la venta, en una prueba muy limitada en Canadá, su hamburguesa elaborada con "PLT", que significa planta lechuga y tomate. Para fines de mes estará en venta durante 12 semanas en 28 restaurantes en el suroeste de la provincia de Ontario.



La prueba comenzará seis meses después de que la rival Burger King empezó a poner a prueba su hamburguesa vegetariana "Impossible" (Imposible) para competir con la que vende la empresa Beyond Meat Inc. (Más allá de la carne). La Impossible ya se vende en todos sus locales en Estados Unidos.

No había duda de que la cadena de restaurantes de hamburguesas más grande del mundo ingresaría a la arena de la carne alternativa, la única pregunta era cuándo. Las acciones de Beyond Meat Inc. subieron 11% el jueves, después de que McDonald's hizo su anuncio.

Ha sido un año importante para las empresas que tratan de perfeccionar la hamburguesa sin carne.

Beyond Meat comenzó a cotizar en bolsa en mayo, cuando sus acciones se valuaron en 45 dólares en la bolsa de valores Nasdaq. Para julio, dichos títulos habían subido más de 430%. Impossible Foods ha recaudado más de 750 millones de dólares pero sigue siendo privada.

Beyond Meat e Impossible Foods ya aparecen en estos días en los menús de comida rápida en todo Estados Unidos.

KFC dijo el mes pasado que inició pruebas con nuggets de pollo y alitas deshuesadas de vegetal en un restaurante de Atlanta en sociedad con Beyond Meat. Carl's Jr.

Adicionalmente, la cadena Del Taco Restaurants Inc. también están vendiendo productos de Beyond Meat. Tim Hortons está haciendo pruebas con un desayuno con salchichas de Beyond Meat en Canadá.

Impossible Foods anunció en mayo que estaba empezando a fabricar "embutidos" sin carne para la cadena de pizzerías Little Caesars en algunos estados. Los seguidores de Wendy's ya le están pidiendo que agregue a sus menús hamburguesas hechas a base de plantas.

La petición llevaba hasta el jueves 26.000 firmas y a comienzos del mes el director general Todd Penegor dijo que las hamburguesas vegetarianas son una "tendencia que llegó para quedarse".

La vicepresidenta a cargo de estrategias globales de menú de McDonald's, Ann Wahlgren, dijo en su blog que la empresa sigue de cerca la demanda creciente de alternativas a la carne y aludió a la escasa magnitud de la prueba.

"¿Por qué una prueba pequeña? Estamos aprendiendo, la prueba es una parte importante de cómo desarrollamos nuestro menú", escribió. "No nos precipitamos".