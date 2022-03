Ocho alimentos que toda mujer debe incluir en su dieta

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Alguna vez has escuchado la frase "eres lo que comes". Puede sonar a cliché, pero es más cierta de lo que imaginas. Llevar una dieta saludable es sin duda un acierto que deberías comenzar a plantearte especialmente si eres mujer. La razón es que, por cuestiones biológicas y a lo largo de su vida, las mujeres procesan algunas sustancias de manera diferente a los hombres así que deben consumir calorías, vitaminas y minerales específicos, como las que proveen los 8 alimentos que vamos a enlistarte a continuación.

En este artículo, te compartiremos algunos alimentos que pueden ayudar a que las mujeres tengan una vida más plena y lo mejor es que pueden prepararlos y combinarlos como más se les antojen. ¡Buen provecho y mejor salud!

Mariscos y el Omega-3

Los animales marinos como los camarones, cangrejos, almejas, mejillones, entre muchos otros, tienen grandes cantidades de ácidos grasos Omega-3 (como el EPA y el DHA), los cuales ayudan a prevenir enfermedades cardíacas y un parto prematuro ya que regulan el crecimiento y desarrollo de los fetos en gestación. Estos datos son avalados por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Sin duda, es un buen pretexto para aprovechar la gran variedad de platos marinos que nuestro país presenta.

Chía para una piel sana

Del náhuatl "semilla de la que se obtiene aceite", este fruto seco aporta fuertes cantidades de fibra, aminoácidos, vitaminas y minerales. También previene enfermedades cardiovasculares. Pero en esta ocasión hablaremos de sus beneficios para el órgano más largo del cuerpo: la piel.

La revista médica chilena "El Residente" ha mencionado que los nutrientes de la chía ayudan a prevenir imperfecciones, a producir colágeno, previene la inflamación y deshidratación de la piel. Además de tener un papel importante en la regulación hormonal de este órgano, lo que genera que sea más suave y resistente.

Manzanas contra el cáncer de colon

Esta fruta es sin duda una de las que más beneficios trae a la salud de las mujeres. Contiene fibras solubles que ayudan a reducir el colesterol en la sangre; sus fitoquímicos y flavonoides y los ácidos fenólicos pueden calmar la inflamación en las vías respiratorias; contienen un importante efecto laxante; reducen el riesgo de diabetes; también frenan la formación de células cancerígenas:

La "Revista Chilena de Nutrición" señala que el consumo de manzanas reduce el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer ya que ha logrado inhibir las proteínas ciclina DI y Cdk4 y la enzima "histona deacetilas", disminuyendo la proliferación de células tumorales en órganos como el colon.

Un par de beneficios del Yogur

Este producto lácteo, además de ser delicioso, tiene una gran capacidad probiótica (ayuda a mantener sana la microbiota o bacterias buenas en nuestro organismo) en mujeres de todas las edades. Sin embargo, su consumo también ayuda de manera especial en dos etapas de sus vidas: durante la vejez, ayuda a tener un menor riesgo de sufrir enfermedades crónicas, previniendo la formación de tumores en el intestino; y durante la lactancia, ayuda a generar bacterias fermentadoras de lactosa en la leche materna.

Sin agua no funcionamos

En mujeres adultas el agua representa, en promedio, un 50 a 55% de su peso corporal total. Tomar de litro y medio a dos litros diarios, puede suponer evitar algunos problemas de salud que tal vez no pensamos comúnmente:

Ayuda a mantener una temperatura corporal óptima; es parte importante en la buena digestión, absorción, metabolismo y excreción; mantiene funcional el intestino delgado; sirve como medio de transporte para la sangre y la eliminación de desechos mediante la orina.

Ya sea de manera natural o en frutas y verduras, el consumo de agua es obligatorio en nuestra dieta.

Avena, aliada contra el colesterol alto

Gracias a su contenido en fibras solubles, el consumo de avena en cualquier presentación reduce las proteínas de baja densidad (o colesterol malo), y según Mayo Clinic, también reduce el flujo de colesterol hacia el flujo sanguíneo en general. Además, una taza y media de avena proporciona 6 gramos de fibra.

Nueces y fibra

Las nueces son un alimento rico en fibra por lo que ayudan a tener una sensación de estar satisfecha, además de prevenir enfermedades cardiacas, diabetes, síndrome del intestino irritable y, al igual que las manzanas, reducen el riesgo de contraer cáncer de colon. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en América, las mujeres no tienen un gran consumo de fibra, por lo que es ideal que al menos se consuman 20 gramos al día.

Soya y la menopausia

Esta semilla tiene efectos positivos específicamente en una etapa específica: Las sustancias conocidas como isoflavonas, por su estructura similar al estrógeno, reducen de manera significativa la frecuencia e intensidad de sofocos y sudoración nocturna en mujeres durante y después de la menopausia. Asimismo, y como lo informa la Universidad complutense de Madrid, la soya reduce significativamente el colesterol malo y el riesgo de tener hipertensión.

Ahora ya lo sabes. El consumo de estos 8 alimentos pueden elevar significativamente la calidad de vida de muchas mujeres, pero como siempre, nunca está de más hablar con tunutriólogo de confianza para consultar las cantidades ideales de consumo según tu cuerpo.