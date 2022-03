Para qué sirve el té de hueso de aguacate

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Es uno de los frutos insignia de toda Latinoamérica, y ya sea que le digas "palta" o "aguacate", su sabor siempre será delicioso. En tortas, con pescado, en ensaladas, guacamole, como acompañante en un sinfín de otros deliciosos platillos y hasta solo, es un producto que siempre se disfruta. Pero ¿sabías que consumir su hueso en un té ofrece beneficios a tu salud?

Su nombre científico es Persea Americana Mill, es originario de México y producido también en Centroamérica, Venezuela y Colombia. Su impacto internacional es tan relevante que tan solo para el Super Bowl de 2018 se consumieron 100 mil toneladas, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Con esto queda más que claro que el mundo conoce su gran sabor, pero ¿conocerán sus beneficios a la salud?



Las propiedades del aguacate

El aguacate tiene un alto contenido nutrimental y beneficios: La Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) afirma que la pulpa (la parte verde) contiene compuestos liposolubles, ya que contiene fibras solubles e insolubles que ayudan a los procesos digestivos, siendo muy útiles para consumir vitaminas.

Todas sus versiones, desde el aguacate Hass hasta el Pinkerton, cuentan con propiedades antiinflamatorias, ayudan a disminuir la concentración de colesterol en el organismo y su alto contenido en lípidos (de 12 a 24%) es mayor al de la mayoría de las frutas, destacándose los glicolípidos y fosfolípidos, vitales en los procesos en las membranas de nuestras células.

Uno de las mayores aportaciones de este fruto radica en su contenido de ácidos grasos monoinsaturados, que pueden ayudar a reducir los niveles de lipoproteína (que provoca colesterol alto) y, según un estudio publicado en la Revista Chilena de Nutrición, estas grasas disminuirían factores de riesgo cardiovascular y otros asociados a la trombogénesis.

Por otra parte, su alto contenido en potasio y bajo sodio reducen el riesgo cardiovascular y, por si fuera poco, también son una fuente de vitamina E (rica en antioxidantes, retinol, ácido ascórbico y ácido fólico). El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España afirma que esto podría inhibir la producción de radicales libres (implicados en el envejecimiento y la aparición de muchas enfermedades crónicas.

Para terminar este apartado, cabe mencionar que según, la Revista Chilena de nutrición, en estudios recientes se ha llegado a la conclusión de que el aguacate podría contener un factor protector al disminuir el riesgo de enfermedad coronaria, cataratas, diabetes y cáncer de próstata. Si se continúa con más estudios, sin duda se lograrán saber más bondades del aguacate.



El hueso del aguacate también aporta nutrientes y muchos

Sí, el aguacate sabe muy bien y tiene aún más beneficios. Pero no solo la pulpa. Desde hace una década han comenzado a realizarse estudios sobre las posibles propiedades del consumo del hueso del aguacate como comida, y también como medicamento procesado:

La Doctora Carmen Hernández Brenes, del Tecnológico de Monterrey, es una de las responsables del proyecto donde se descubrió la presencia de acetogeninas en el hueso, que pueden ser usadas, entre otras cosas, como conservador de alimentos, así como brindar un efecto anticoagulante que podría prevenir embolias o infartos. Además, un estudio de la Facultad de Químico Farmacobiología,de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ha llegado a la conclusión de que el hueso del aguacate tiene una capacidad antioxidante, una "cantidad significativa de fibra y un patrón de ácidos grasos saludables, como la misma pulpa".

Por otro lado, un estudio preliminar reportado en la ya mencionada Revista Chilena de Nutrición, afirma que esta semilla tendría una actividad hipoglicémica y protectora en páncreas, hígado y riñones, esto tras experimentar en ratas Wistar albinas. Asimismo, presentó propiedades antimicrobianas frente a dos parásitos: la G. lamblia y E. Histolytica.

Lo anterior suena muy bien. Sin embargo, vale la pena enfatizar que estos estudios son preliminares y no se ha demostrado que aporten fuentes importantes de carbohidratos solubles. Aunque eso no quiere decir que no aporten cantidades aceptables de grasas monoinsaturadas, fibra, propiedades antioxidantes e hipoglucémicas.



Preparando un té de huego de aguacate

Hacer un té con este ingrediente es muy fácil. Como todas las infusiones solo necesitas un litro de agua, una buena taza y, por supuesto, el hueso de aguacate. Al terminar de comer aguacate, conservar el hueso y lavar muy bien. Colocar en un recipiente con un litro de agua. Calentar a fuego lento hasta hervir y dejar reposar por 15 minutos. Este té puedes tomarlo durante todo el día, aunque se recomienda hacerlo en ayunas y antes de dormir.