Para qué sirve ponerle harina a las mojarras antes de freírlas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Con la entrada de la cuaresma muchas son las personas que acostumbran a comer más pescado y uno de los favoritos es la mojarra pues, además de su delicioso sabor, aporta una gran variedad de nutrientes, tales como potasio, omega 3, proteínas, vitaminas C, D y E, entre otros. También es una de las opciones más económicas y resulta muy versátil para preparar, aunque una de las recetas más frecuentes es frita. Pero sabías que para que quede mejor se le puede agregar harina. En "Menú" de EL UNIVERSAL te contamos más de este consejo.

Lo primero que necesitas saber a la hora de comprar pescado es que este tiene que estar fresco y, para comprobarlo, deberás revisar que no presente una textura como gelatina; sus escamas deben ser brillantes y estar bien pegadas a la piel; las branquias deben ser de un color rojo reluciente; sus ojos tienen que estar firmes; y su olor no tiene que ser desagradable. Seguir estos consejos no solo garantizará el sabor sino que, más importante, te ahorrará enfermedades.

Receta para freír la mojarra con harina

Lo primero que hay que señalar es que esta receta acostumbra a realizarse principalmente con mojarras, pero si prefieres puedes cocinar otro tipo de pescado.

Ingredientes:

2 o 3 mojarras

1 litro de aceite

Una cucharada de sal

5 dientes de ajo

Pimienta

Media cucharada de comino

Limón

300 gramos de harina

Procedimientos:

Limpiar el pescado para quitar las escamas que aún pueda tener. Después, con un cuchillo, realizar unos pequeños cortes en diagonal a lo largo de la piel.

En un sartén poner a calentar aceite a fuego medio.

En un molcajete agregar la sal, los ajos, el comino y la pimienta, triturar todo. Hay que decir que en este caso las cantidades pueden variar de acuerdo a tu gusto y sazón. También, durante este paso puedes agregar unas gotitas de limón o, si prefieres, hacerlo una vez que el pescado ya esté frito.

Con ayuda de la mano cubrir las mojarras con la mezcla anterior, especialmente en las aberturas que se realizaron con anterioridad.

Espolvorear todas las piezas con harina, hasta que queden bien cubiertas.

Entonces, llevar al sartén, ya con aceite caliente, una por una. Cuando empiece a cambiar de color, voltear y, una vez que notes que también el otro lado se fríe, estará lista para degustar. Este paso tendrá una duración de aproximadamente 15 minutos.

Colocar las mojarras sobre papel absorbente.

Finalmente te recomendamos acompañar este platillo con una ensalada o guarnición.

Pero ¿para qué sirve la harina? Como ves, es una receta muy fácil de preparar y la harina tiene un papel muy importante, la razón es que esta ayuda a que el pescado no se pegue y, más importante todavía, permitirá que tus mojarras queden bien doradas, lo que les añadirá un mejor sabor.

Beneficios de la mojarra

Además de todas las propiedades que te mencionamos, la mojarra al ser baja en grasa, es ligera para el sistema digestivo, lo que impide la inflamación o el estreñimiento.

También, debido a su alto contenido de nutrientes, como vitaminas, magnesio y zinc, previene la anemia.

Finalmente, de acuerdo con Leonardo Cericato, director de la Unidad de Acuacultura de MSD Salud Animal en México y Centroamérica, la mojarra cuenta con fósforo y calcio, por lo que ayuda a fortalecer los huesos.