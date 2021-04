PERFIL: Chepina Peralta, la primera dama de los programas mexicanos de cocina

Chepina Peralta, la cocinera más famosa de México, pionera de los programas de cocina en televisión nacional, falleció a los 90 años el pasado 2 de abril, aunque no fue hasta hoy que se dio a conocer el suceso.

Fue su yerno, Jorge Fernández de Lara, el encargado de compartir la triste noticia. La cocinera se fue rodeada de su familia, en paz y por causas naturales. Chepina se une al grupo de cocineros mexicanos como Yuri de Gortari, Edmundo Escamilla o Patricia Quintana, que han dejado este plano durante los últimos años.

Lucía Josefina Sánchez Quintana, mejor conocida como Chepina Peralta, nació en la CDMX en 1930. Su carrera en la cocina y la televisión inició en los años 60, no contaba con estudios profesionales en cocina, pero su carisma, lenguaje y sazón casero encantaron a los televidentes.

Conforme fue avanzando su carrera televisiva, Chepina decidió comenzar a profesionalizarse por lo que tomo diversos cursos de cocina, de nutrición, de conducción y hasta locución.

"¿Y quién te ha dicho que a mí me gusta cocinar? Nunca me ha gustado, pero me alegro de haber hecho esa bonita carrera con eso. Cuando me casé, y por pura intuición, empecé a congelar cosas, a preparar alimentos para tres o cuatro días precisamente para no cocinar diario", Chepina Peralta.

A lo largo de su amplia carrera condujo incontables programas de radio y tv; de igual manera, realizó publicaciones en libros y revistas de cocina. Algunos de sus proyectos más conocidos y recordados son: La Cocina de Chepina y Cocinando con Chepina. Y qué decir de sus participaciones en programas como el Club del Hogar, con Daniel Pérez Alcaraz y Madaleno.

En cuanto a publicaciones, destacan Las mejores recetas de mi programa; Rápido y fácil; 60 menús para todo el año y Mis 25 años en televisión.

Su carrera no solo se limitó a los reflectores o estaciones de radio. Chepina también se desempeñó como vicepresidenta de Comunicación de la Canirac, en 1998; y Asesora Académica de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, comenzando la década de los 90.

Con tremenda trayectoria, los reconocimientos no se hicieron esperar. La cocinera chilanga es parte de Salón de la Fama de la Gastronomía, también ha recibido homenajes por su labor y trayectoria en el Festival Internacional de Gastronomía y Vino de México; y el Congreso Mundial de Gastronomía; y tiene reconocimientos otorgados por la Canirac, Sectur, la Cofradía de la Mayora Mexicana, entre otros.