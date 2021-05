Platillos que se preparan con una tortilla de maíz

¿Ya no sabes qué preparar de comer? En "Menú" de EL UNIVERSAL te dejamos siete recetas fáciles para que hagas un desayuno, comida, cena y hasta una botana todos con la tortilla como ingrediente base, anímate a recrearlas.

Desde unas ricas enfrijoladas, pasando por comida yucateca hasta ensalada de tacos son algunas de las recetas que te compartimos. Todas son con ingredientes fáciles de conseguir y no te quitarán más de una hora elaborarlas.

1. Panuchos

Los panuchos son un antojito típico de Yucatán que consiste en una especie de mini sopes rellenos de frijoles con una capa de cochinita pibil, cebolla morada y otras verduras para aderezar. También hay panuchos de huevo, relleno negro (carnes con una mezcla de chiles que da como resultado un caldo negro) de pollo y de pavo.

Ingredientes:

350 gr de frijoles negros refritos

¼ de cebolla morada

Sal al gusto

300 gr de harina de maíz

100 gr de manteca de cerdo

Agua suficiente para hidratar la masa

Preparación:

En un recipiente mezclar la harina de maíz, una pizca de sal y la manteca e hidratar un poco la preparación. Revolver hasta que los ingredientes estén integrados y la masa tenga una consistencia suave y húmeda.

Forma bolitas con la masa y asegúrate de aplastar hasta que estén de un centímetro y medio de grosor para después echar a cocer en el comal a fuego bajo. Cuando las tortillas estén cocidas por ambos lados hay que abrir de forma horizontal y rellenar con los frijoles.

Les puedes agregar cochinita pibil o pollo en achiote y para coronar vierte cebolla morada, unas gotas de limón junto a su chile habanero.

2. Enfrijoladas

Estas tortillas bañadas en una salsa de frijoles son muy fáciles de preparar. Tienen una consistencia cremosa y un sabor delicioso.

Ingredientes:

12 tortillas

Aceite suficiente para freír las tortillas

3 ½ tazas de frijoles de olla previamente cocinados

2 dientes de ajos

¼ de cebolla

2 chiles de árbol

½ pechuga de pollo deshebrada -opcional-

Crema al gusto

10 ramitas de cilantro fresco

2 hojas de aguacate

Preparación:

En una cacerola freír ligeramente las hojas de aguacate y los chiles de árbol cuando estén listos reservar. Después agregar la cebolla y el ajo cuando ambos estén dorados verter los frijoles y cocinar por 10 minutos.

Con los ingredientes listos moler los frijoles junto con la cebolla, el ajo, los chiles y las hojas de aguacate en la licuadora hasta que todo esté perfectamente integrado. Enseguida regresar al sartén y seguir cocinando a fuego lento por algunos minutos.

En un sartén freír las tortillas por muy poco tiempo de modo que estas solo se suavicen e inmediatamente pasarlas por la salsa de frijol. Y casi están listas las enfrijoladas solo queda aderezar con crema, espolvorear queso y ponerle pollo desmenuzado y el cilantro.

3. Papadzul

De nuevo Yucatán nos conquista con sus ricas preparaciones y el papadzul es una de las recetas con la que su gastronomía conquista el paladar de los comensales. Los papadzules son parecidos a las enchiladas, pero lo que los hace especiales son sus dos salsas una de pepita y la otra de jitomate y chile habanero.

Ingredientes:

175 gr de semillas de calabaza previamente tostadas y molidas

1 rama de epazote

12 tortillas de maíz

5 huevos previamente hervidos

2 jitomates

Sal y pimienta al gusto

1 chile habanero

½ cebolla picada

1 cucharada de manteca de cerdo

Preparación:

En una olla hervir la rama de epazote y cuando esté lista agregar en la licuadora junto a las semillas de calabaza molidas hasta obtener una salsa espesa. Esta sería la primera salsa. Para la segunda hay que asar los jitomates y pelarlos, luego molerlos junto al chile habanero y colar la salsa.

En un sartén con manteca acitronar la cebolla y luego se le añade la salsa de jitomate y habanero hasta que quede espesa. Luego hay que pasar las tortillas por la salsa de pepita y rellenar con los huevos hervidos previamente picados para después enrollar y nuevamente bañar con la salsa de pepita. Al final verter la salsa de jitomate o también conocida como chiltomate.

4. Huevos rancheros

Otra buena opción para desayunar son los huevos rancheros, lo diferente de esta preparación es que los huevos fritos se acomodan en una tortilla frita para después bañarse con una salsa roja picosita.

Ingredientes:

Salsa

3 jitomates

2 chiles serranos

¼ de cebolla

2 dientes de ajo

Sal y pimienta al gusto

Huevos rancheros

Aceite suficiente

4 huevos

350 gr de frijoles refritos

4 tortillas de maíz

Preparación:

En un sartén o comal asar los jitomates, la cebolla, el ajo y los chiles. Verter en una licuadora moler hasta que se tenga una salsa homogénea y salpimentar. Luego en una cacerola agrega la salsa y deja hervir por cinco minutos, rectifica sazón y reserva.

En un sartén freír las tortillas de maíz durante un minuto aproximadamente cuando estén listas dejar escurrir para quitar el exceso de aceite. Después freír los huevos, según el término de preferencia y sazonar. Luego hay que calentar los frijoles. Por último, acomoda las tortillas fritas y encima coloca una capa de frijoles además del huevo estrellado al final baña con la salsa roja y listo para disfrutar.

5. Pastel azteca

Este platillo se trata de un pastel hecho con capas de tortillas fritas, salsa roja, chiles poblanos, granos de elote, cebolla aderezada con crema ácida y quesillo.

Ingredientes:

10 tortillas de maíz

½ pechuga de pollo

3 chiles poblanos

1 cebolla picada

1 taza de granos de elote

350 ml de crema

150 gr de queso rallado, quesillo o manchego

1 diente de ajo

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Primero desvenar los chiles poblanos, luego cocer los granos de elote y hervir la pechuga de pollo hasta que esté lista. Luego en un sartén freír las tortillas de maíz, sin dejar que se endurezcan y reservar. Con un cuchillo afilado cortar los chiles poblanos en rajas y sofreír en un sartén junto a la cebolla.

En la licuadora agregar los jitomates, el chile poblano, la cebolla, el ajo, los granos de elote y el pollo. Después regresar al fuego y cocinar por 10 minutos. En un molde para hornear o en un refractario colocar una capa de tortillas, luego otra de la salsa que licuamos y después el queso junto con la crema.

Así iremos armando el pastel hasta que nuestros ingredientes se acaben, al final hay que terminar con un baño de crema y queso. Por último, con el horno previamente calentado a 180º meter nuestro refractario tapado con papel aluminio y cocinar de 15 a 20 minutos.

6. Miguitas con huevo

Este clásico desayuno de tortillas fritas mezcladas con huevo es uno de los consentidos de las familias mexicanas acompañado de frijoles refritos y un rico café de olla se convierte en la gasolina para realizar las actividades cotidianas.

Ingredientes:

8 tortillas de maíz cortadas en cuadros

6 huevos

Sal y pimienta al gusto

¼ de cebolla cortada finamente

1 diente de ajo

Aceite suficiente

Preparación:

En un sartén con abundante aceite freír a fuego medio las tortillas, luego cuando estén listas escurrir y reservar. Después en un sartén limpio agregar la cebolla y el ajo y cocinar durante tres minutos.

Batir los huevos y salpimentar paso seguido de verter los huevos al sartén junto a la cebolla y revolver, enseguida añadir las tortillas y seguir moviendo hasta que los huevos estén listos. Puedes agregarle la salsa que más te guste y acompañarlos con frijoles refritos.

7. Ensalada de taco

Esta es una botana proveniente de la cocina tex mex y son unas tortillas acomodadas de tal forma que tengan la forma de un bowl en su interior por lo general hay carne molida, frijoles, queso, chiles y algunas personas suelen ponerle aceitunas y aguacate.

Ingredientes:

350 gr de carne molida de res

1 cucharada de chile piquín

Sal y pimienta al gusto

Agua suficiente para hidratar la preparación

1 lechuga

350 gr y frijoles negros

¼ de taza de queso cheddar

1 cucharada de orégano

1 cucharadita de comino en polvo

10 aceitunas negras picadas

1 aguacate

3 ramitas de cilantro

8 tortillas de maíz

Preparación:

Cocinar la carne molida por cinco minutos, luego agregar el chile en polvo, el orégano y salpimentar agregar una taza de agua. Dejar cocinar hasta formar una salsa espesa. Precalentar el horno a 200º C. Cortar las tortillas en cuartos y acomodar en una charola para hornear -de preferencia que sea profunda para que se vea como canasta-.

Rociar con aceite y meter al horno por cinco minutos o hasta que las tortillas estén crujientes. Luego encima de nuestra cama de tortillas acomodar las hojas de lechuga y servir la salsa de carne con frijoles, el queso, las aceitunas y el aguacate. Decoramos con unas hojas de cilantro y a disfrutar.