Por qué es bueno comenzar el día comiendo guayabas

La guayaba es una fruta tropical que puede ser preparada en cocteles, salsas, dulces, ensaladas, licuados y muchas otras recetas. Es recurrente en las cocinas mexicanas tanto por su sabor como por los beneficios que puede traer a la salud. Según la Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) esta fruta se puede encontrar en estados de la república como Campeche, Colima, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Es por esto que muchos mexicanos pueden consumir guayabas de forma habitual.

A continuación te compartimos los beneficios que tiene comer guayabas en la mañana para tu organismo y cuáles son las propiedades de este fruto que lo convierten en un aliado para empezar de la mejor manera el día.

Beneficios de la guayaba: alto contenido de vitamina C

De acuerdo con el sitio web del doctor Mercola, las guayabas aportan el 628 por ciento del valor diario de vitamina C que necesitamos, es decir, contiene por cada 100 gramos 228.3 miligramos de este nutriente. Cuando alguien consume esta vitamina está reforzando su sistema inmunológico, por lo que se aminora el riesgo de padecer enfermedad respiratorias o gripe, de acuerdo con el laboratorio internacional Bayer.

La vitamina C no solo ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, sino que es un aliado como antioxidante para mantener los radicales libres que se forman en procesos del organismo, tales como el metabolismo, de acuerdo con la Fundación Vivo Sano. La organización Aidsinfonet menciona que estos radicales libres reaccionan fácilmente con las moléculas del cuerpo y pueden dañar a las células. Si dañan las células del ADN, estas podrían desarrollar mutaciones cancerígenas.

Por lo tanto, al tener grandes concentraciones de vitamina C dentro de su composición, la guayaba es una fruta ideal para prevenir el daño de estos radicales libres, por lo que es una forma natural de prevenir el cáncer.



La guayaba ayuda a mejorar la digestión en las mañanas

La guayaba contiene 5 gramos de fibra por cada 100 gramos de fruta, lo que la convierte en un ligero laxante que ayudará a acelerar el metabolismo. Comenzar el día consumiendo fibra es necesario para tener una buena salud intestinal, ya que ayuda a evitar hemorroides, estreñimiento y hasta cáncer de cólon, según información de la Clínica Mayo.

De acuerdo al Institute of Medicine de Nepal, los hombres necesitan consumir 38 gramos de fibra diarios hasta los 50 años y después solamente 30; mientras que las mujeres deben de consumir hasta 25 gramos de los 1 a los 50 años y posteriormente sólo 21 gramos diarios. Beneficios de la guayaba contra la diabetes De acuerdo al Doctor Mercola, la guayaba tiene un efecto elevado para reducir la glucosa en la sangre tanto en personas que padecen diabetes como en personas sanas, es decir, ayuda en la prevención y el control de la glucosa.

Esta fruta tropical es un alimento que puede ser consumido por personas con diabetes al solo tener 14 gramos de carbohidratos en cada 100 gramos de guayaba. Debido a que no contiene tantos hidratos de carbono que terminan convritiéndose en glucosa en la sangre, su ingesta es benéfica para las personas con esta enfermedad crónica.



Receta de jugo de guayaba y piña

Para empezar el día de la mejor manera, un jugo de guayaba y piña puede ser el mejor aliado. Se necesitan tres guayabas, dos rodajas de piña gruesas, una taza de agua o naranjas para exprimir su jugo y una cucharada de miel. Lo primero es lavar las frutas de forma meticulosa. Retira el centro de la piña y después pélala junto con las guayabas. Exprime las naranjas si decides usar el jugo en vez del agua. Después licúa todo y cuela. De ser necesario, endulza con miel. Es importante que lo consumas de inmediato para aprovechar las vitaminas y la fibra.