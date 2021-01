Pujol: en pandemia, el mejor restaurante de México subraya la sostenibilidad

La pandemia mundial ha sido desastrosa para las empresas hoteleras. Para Enrique Olvera, el chef y propietario detrás del Pujol de la Ciudad de México, que ocupó el puesto número 5 en los 50 mejores restaurantes de América Latina en 2020 y recibió el título de Mejor Restaurante en México, el cierre obligado ha marcado la oportunidad de desarrollar la ya sofisticada estrategia sostenible de su restaurante.

"Estamos muy orgullosos de ganar el premio Restaurante Sostenible Flor de Caña ", dice Olvera al sitio especializado en alta gastronomía global The World' s 50 Best Restaurants. "Hace dos años, me fijé como meta para mi equipo y para mí ganar este premio. Estamos muy contentos de tener éxito aquí, pero no es el final. Siempre podemos mejorar nuestras prácticas y ser mejores para nuestros ecosistemas y nuestra comunidad.

"Cuando nos mudamos a la nueva ubicación de Pujol hace más de tres años, planeamos un restaurante con un sistema de recolección de agua de lluvia. También establecimos un sistema para optimizar nuestro consumo de energía, establecimos sistemas para compostar nuestros desechos orgánicos e hicimos un jardín de camas elevadas para polinizadores. No diría que esto fue lo primero en este viaje, pero fue importante para nosotros concebir un restaurante que trabaja a diario para neutralizar su impacto en el ecosistema ".