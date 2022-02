¿Qué es el colinabo y cuáles son sus beneficios?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- El mundo de las hortalizas es muy amplio, abarca tantos alimentos que sería difícil enlistarlos a todos. Entre las tierras de los huertos existe más de un producto que probablemente no conozcamos, por eso, hoy te contamos sobre el colinabo.

Justo como su nombre lo indica, el colinabo es una cruza entre un repollo y un nabo.

Su nombre científico es Brassica campestris, var. napobrassica., aunque también se le conoce como rutabaga.

Se trata de una planta bienal, es decir, que su ciclo vegetativo tiene una duración de 24 meses. La parte del bulbo del colinabo es considerada un tubérculo, debido a que crece bajo tierra, mientras que la parte verde de la planta, cuenta con tallos que sobresalen de la tierra entre 20 y 30 cm.

Su origen se ha rastreado a Europa, y aunque no se sabe el lugar exacto, es conocido como "nabo de Suecia", donde su nombre en sueco es "rotabagge" que significa bolsa de raíces.

Para su cultivo se necesitan suelos profundos y sueltos, en zonas con climas con tendencia al frío y buena cantidad de humedad. La producción actual se concentra en el norte de Europa y el norte de América.

¿Cómo se usa?

El colinabo se convirtió en un alimento muy popular en Europa desde tiempo antes de que se utilizara la papa, la cual lo desplazó posteriormente en la gastronomía en general.

Se utiliza de la misma manera que las papas, ya sea hervido, frito o como se te ocurra, tiene gran versatilidad, gracias a su propiedad de transportar sabores.

En la cocina, es común encontrarlo dentro de purés, solo o combinado. Aunque el sabor es un poco más fuerte, puede consumirse crudo en ensaladas. No solo el bulbo es comestible, sino que también puedes agregar los tallos y hojas a tus recetas.

No es una hortaliza común en la gastronomía mexicana; sin embargo, cada vez son más los lugares en los que se puede conseguir. Los cocineros voltean hacia estos nuevos ingredientes en busca de un toque de frescura en sus platillos, y el colinabo ha logrado lucirse en las mesas de los restaurantes más populares.

Sus propiedades

El colinabo es un alimento muy completo y saludable, pero dentro de sus mejores características se encuentra su alto contenido de vitamina C. En tan solo una porción de 100 gramos de rutabaga cruda se obtiene más del 100 por ciento de la cantidad diaria recomendada para este nutriente.

La vitamina C es un útil antioxidante, lo que permite retrasar el envejecimiento prematuro y reducir el daño causado por los radicales libres.

El colinabo es una fuente importante de potasio, un mineral necesario para el correcto funcionamiento del organismo, en especial de órganos como el riñón y el corazón, además de tener un papel en la contracción muscular y la reacción del sistema nervioso.

Es importante mencionar que se trata de un alimento bajo en calorías, además de que promueve el tránsito intestinal con su contenido de fibra dietética y agua. Entre otros de los nutrientes, se pueden encontrar vitaminas A y K, así como, calcio y manganeso.