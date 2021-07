Razones para comer guayaba esta temporada

La temporada de verano en México, que abarca de fines de junio a fines de septiembre, se caracteriza por ser de días soleados y tardes lluviosas, lo que exige que comamos los alimentos adecuados para tener un organismo saludable y fortalecido ante los cambios de temperatura.

Durante el verano es probable que un aguacero te atrape en la calle, que te mojes, o también es probable que te resfríes por la exposición a los cambios drásticos de temperatura o al frío.

Así, en esta temporada debes aprovechar y comer frutos con altos niveles de vitamina C, como la guayaba.

La guayaba es una gran fuente de vitamina C. "De hecho, una guayaba provee el doble de la ingesta diaria recomendada de vitamina C. Esto es casi el doble del monto que podrías obtener de comer una naranja", dice información de Healthline, el portal especializado en salud y nutrición.

Por su lado, datos en la plataforma europea Consumer, dedicada a la protección del consumidor, refieren que la vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos, y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones.

Así, según Healthline, la vitamina C juega un rol importante en mantener la salud del sistema inmune. "Los bajos niveles de vitamina C están ligados al riesgo de padecer infecciones y enfermedades", expone.

Refiere que aunque no está comprobado que la vitamina C previene el resfriado común, se ha comprobado que sí reduce la duración de éste.

"También (el consumo de vitamina C) está ligado a beneficios antimicrobianos. Esto significa que ayuda a matar las bacterias malas y los virus que pueden ocasionar infecciones", añade.

La guayaba es un fruto conocido por su importante aporte de vitamina C, e incluso mayor a los cítricos, coincide una publicación en internet de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) donde explica que por dicha propiedad la recomendación es comer guayaba en época de frío para combatir virus y bacterias en la garganta y las vías respiratorias.

Lo más recomendable es comer la guayaba con cáscara para aprovechar la fibra que es donde se encuentra el mayor contenido de vitamina C, dice El Poder del Consumidor, una publicación dedicada al cuidado de los consumidores.

La puedes consumir de manera natural, eso sí bien lavada, dice la Profeco. También en agua refrescante, en mermelada, ate, en paletas de agua (...) agrega.

Sin embargo, a pesar de sus múltiples propiedades, es importante considerar que la guayaba no puede reemplazar ninguna medicina, según los expertos: "No es prudente utilizar la guayaba como remedio natural ante ningún síntoma de malestar ni tampoco como reemplazo de tratamiento farmacológico", advierte la plataforma Mejor con salud.

Añade que si la persona presenta algún inconveniente de salud, es imprescindible que consulte a un profesional.

Si compras guayabas, conviene atender las recomendaciones expertas para la conservación de la fruta. La Profeco sugiere que antes de guardar o colocar las frutas en el frutero, las laves, escurras y separes las muy maduras para evitar que se pudran las demás.

Las frutas maduras deben comerse lo más pronto posible para aprovechar sus nutrimentos y evitar el desperdicio, mientras que las frutas maduras, pero de consistencia firme, pueden refrigerarse hasta por cinco días, sugiere la procuraduría.