Sándwich mixto, cena común, pero no tan saludable

Uno de los errores más comunes que cometemos cuando decidimos qué alimentos comer durante y al final del día, es optar por el consumo de los llamados "sándwiches mixtos", pues estos a simple vista pueden parecer una opción ligera y saludable. No obstante, debido a la baja calidad de sus ingredientes, este bocadillo podría sabotear tu propósito de perder peso y cuidar tu organismo.

Como explica la Fundación Mayo para la Educación e Investigación Médica (MFMER), cuando se está buscando tener un estilo de vida más saludable, es necesario adoptar nuevas estrategias dietéticas que contribuyan a la reducción de calorías consumidas durante el día y que ayuden al control de peso.

Para lograr el objetivo se requiere de un análisis cuantitativo y cualitativo de los alimentos que consumimos. El problema es que generalmente se tiene la costumbre de solo reducir la cantidad y no tomar en cuenta la calidad de los ingredientes que utilizamos en nuestros platillos. Y, una opción práctica como un sándwich podría sabotear todo nuestro esfuerzo.

Los ingredientes del "sándwich mixto"

Principalmente este sencillo platillo está conformado por ingredientes con poco aporte nutrimental: pan, jamón york, queso en lonchas y aderezos.

El tipo de pan generalmente utilizado para la preparación del sándwich mixto es comercial de molde. El problema es que este tipo de pan aporta aproximadamente 140 calorías por porción, aunque varía según la marca. La razón es que en su elaboración se utilizan altas cantidades de harina refinada y, no solo eso, también contiene mucho sodio, según un análisis del Laboratorio Profeco del 2013.

También, según las etiquetas de varias marcas de pan blanco de molde, en su elaboración se utilizan ingredientes como azúcar y jarabes de maíz de alta fructosa. De hecho, la cantidad de azúcar consumida en promedio por cada porción de pan de molde es de 4.4 gramos, lo cual equivaldría a una cuchara cafetera de azúcar, aseguró la nutrióloga Xaviera Cabada, coordinadora de salud alimentaria de la asociación civil El Poder del Consumidor.

En cuanto al jamón york, utilizado como uno de los ingredientes principales del sándwich mixto, muchas de las marcas comercializadas en México incumplen con el porcentaje de carne que anuncian, siendo principalmente embutidos de fécula, almidones y aditivos de soya, según un análisis de 44 marcas diferentes realizado en 2020 por Profeco.

Respecto al queso, si bien este ingrediente contiene algunos nutrientes importantes como el calcio y la vitamina B12, las calorías pueden perjudicar el cálculo de ingesta diaria, aseguró Kelly Pritchett, dietista registrada y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética.

Los aderezos

Un aditamento al que comúnmente se recurre para hacer las preparaciones más deliciosas son los aderezos, como la mayonesa y la mantequilla. Sin embargo, las calorías presentes en ellos podrían hacer del sándwich mixto un alimento aún más perjudicial.

Según un estudio realizado por la Universidad de Purdue y patrocinado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, además del alto aporte calórico de los aderezos, estos pueden causar enfermedades de tipo cardiovascular, cáncer y degeneración macular.

Ya te explicamos por qué un sándwich no es la opción más saludable para tus cenas. Pero si quieres comerlo, te recomendamos que lo prepares con alimentos orgánicos y pan integral. Y si vas a agregarle algo más, sé precavido a la hora de elegir ingredientes revisando las etiquetas y analizando el aporte nutrimental de los productos.

Recuerda que pequeños cambios en tus hábitos alimenticios pueden traer grandes beneficios para tu salud.