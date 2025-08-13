Tapioca: ¿por qué deberías considerar incluirla en tu dieta?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Si eres fan del bubble tea o de los postres con tapioca, seguro que te interesará saber que estas curiosas perlas hechas con harina de raíz de yuca son de hecho benéficas para la salud si se consumen con moderación.

Hoy en Menú te explicamos los beneficios de la tapioca sin dejar a un lado los riesgos de su consumo.

Si has probado el famoso bubble tea o uno de esos postres con bolitas translucidas y crema de coco, entonces definitivamente conoces la tapioca. Sin embargo, y aunque su forma más común es precisamente en forma de perlas, la tapioca no es una semilla ni nada parecido.

Las perlas de tapioca, y todas las variantes de ésta, están hechas con el almidón extraído de la raíz de la yuca (también llamada mandioca), lo que la hace muy parecida a la fécula de maíz.

Entre sus presentaciones se encuentran las famosas perlas, harina, fécula, y hasta hojuelas. Realmente se trata de un ingrediente de lo más versátil con múltiples aplicaciones en la cocina. Y tiene el gran plus de ser extraído de un tubérculo originario de América Latina.

Uno de los más grandes beneficios de la tapioca, de acuerdo con la base de datos de WebMD, es la ausencia de gluten en su composición. ¡Así es! El almidón extraído de la raíz de la yuca, en cualquiera de sus presentaciones, es 100% gluten free.

De hecho, la harina de tapioca es generalmente usada para hornear panes, galletas, y bizcochos para personas con alergias o cuya dieta no permite el consumo de gluten. Además, la tapioca no contiene grasas saturadas ni colesterol, y su concentración de sodio es mínima. Por si fuera poco, un cuarto de taza de fécula de tapioca contiene 20 mg de calcio y 1.6 mg de hierro.

Igualmente, la tapioca ayuda a la digestión y no contiene alergenos comunes, ¡puras ventajas!

¡Ojo! Como ocurre con cualquier alimento, hay que tener cuidado de no abusar de los beneficios de la tapioca. Debido a su alto índice glicémico, la tapioca puede elevar los niveles de azúcar e insulina en la sangre.

Del mismo modo, es importante moderar el consumo de tapioca pues la raíz de yuca de donde se extrae naturalmente contiene cianuro. Tras ser procesada, la tapioca contiene niveles mínimos de cianuro que no afectan tu salud, pero la clave es el balance. Recuerda que consumir alimentos con rastros de cianuro en exceso podría provocar daño al corazón y al cerebro.