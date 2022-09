Tips de MasterChef en las fiestas patrias

A-AA+

Los chefs Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne aseguran que celebrar las fiestas patrias acompañados de una deliciosa cena no implica necesariamente gastar mucho dinero y en ese sentido, los jueces de "MasterChef Celebrity", reality show que se transmite por Azteca, comparten consejos culinarios para no sacrificar el sabor ni el presupuesto.

Para la chef Betty Vázquez, el plato que cumple con todo es el pozole, una de las grandes sopas mexicanas que no necesariamente tiene que ser de puerco, también de pollo, que es un poco menos costoso.

"Hay proteína, almidón, verdura, hay todo, es un plato súper completo que alimenta muy bien a la familia y es súper festivo, no es complicado.

"Si no nos gusta nixtamalizar (cocción del maíz con agua y cal) podemos comprar el grano ya preparado y lo último es una mezcla de chiles, sin olvidar ponerle carne con hueso pegado y alguna otra cosa de la cabeza, porque pozole sin cabeza no es pozole", aconseja.

Aunque para Betty, pollo y puerco son dos de las proteínas más económicas, también podemos poner pescado.

"Yo me iría directamente a los tianguis, a los mercados de las colonias o a comprarle directamente al agricultor, "nos garantiza frescura y mejor precio, sin intermediarios".

"Otro producto que me encanta para las fiestas es un buen mole, puedes dar enmoladas y tercero, tostadas, que igual tienen un poquito de todo y no son tan caras", agrega Betty.

El chocolatero José Ramón Castillo coincide en que el pozole es un producto completo en el que se pueden utilizar todo tipo de carnes.

"Es darle lo mejor con los mejores chiles, eso se pone a hervir y queda delicioso. Puedes hacer un buen pescado zarandeado y queda buenísimo, es súper mexicano; puedes utilizar una muy buena tilapia y tener una muy buena salsa para hacerlo; el arroz tampoco es tan caro".

Si bien reconoce que un buen chile en nogada no es tan económico, otra opción, comenta, es rellenarlo con atún; también sugiere unas flautas de pollo con chicharrón prensado.

"Puedes hacer un chile ancho relleno de algún tipo de carne, de pescado; variarle".

Explica que los alimentos que estén en temporada siempre serán los más accesibles.

"Van a tener la mejor calidad, y hay que tratar de buscar cortes de carne o proteínas que antes no se usaban, que tengan cocciones largas como los chambaretes, el suadero o la res o utilizar más cerdo; empezar a buscar otro tipo de pescados".

El chef español Pablo Albuerne recomendó uno de sus platillos favoritos, que descubrió en un viaje a Taxco hace muchos años: el pozole verde.

"Lo hacía una señora que se llamaba doña Luz, que siempre menciono cuando hablan de México porque era increíble, su menú era: el pozole verde y luego unas flautas de pollo, que eran riquísimas, una cosa excepcional, entonces si podéis hacer pozole, hacer pozole, es un plato muy económico y muy rico y muy nutritivo".

Albuerne comentó que si bien la inflación afecta todos los productos, más ocurre con la canasta básica y artículos de primera necesidad.

"Puedes no tener un carro, pero evidentemente la comida es imprescindible y afecta de forma muy dura, ahora el kilo de tortilla vale el doble".