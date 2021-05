Usos que podemos dar a la cáscara de plátano

El plátano es una de las frutas que podemos conseguir a lo largo de todo el año dado que es un alimento muy adaptable tanto a las condiciones de producción, como a las de conservación en los hogares.

Asimismo, el plátano es un alimento beneficioso para personas de todas las edades, incluidas las diabéticas o con sobrepeso, ya que esta fruta destaca por su contenido en hidratos de carbono, potasio, magnesio, ácido fólico y fibra, además de que se pueden dar diversos usos a su cáscara, conoce algunos de ellos aquí en "Menú" de EL UNIVERSAL.

Infusión de cáscara de plátano

Para esta preparación se requiere una cáscara y 500 mililitros de agua hirviendo como ingredientes principales.

Es necesario primero lavar la cáscara del plátano para remover la suciedad de la capa externa, y cortar las puntas, después se debe agregar la cáscara en el agua hirviendo y se debe conservar la mezcla a fuego bajo durante 10 a 15 minutos.

Finalmente, el agua se retira del fuego y se desecha la cáscara. Cuando la infusión esté tibia, se debe beber al gusto.

Pan de cáscara de plátano

El pan de cáscara de plátano puede comerse en el desayuno y en meriendas saludables, pues contiene pocas calorías y es rico en fibras. Los ingredientes para prepararlo son:

6 plátanos con cáscara

1 taza de agua

1 taza de leche descremada

½ taza de aceite

30 gramos de levadura fresca

½ kg de harina de trigo integral

½ pizca de sal

1 huevo

1 cucharada de azúcar

En cuanto al modo de preparación, como primer paso está pelar los plátanos y cortar la pulpa en rodajas.

Aparte, se deben licuar las cáscaras de plátano y el agua, y a la mezcla se le debe añadir el aceite, los huevos y la levadura.

Como siguiente paso se debe añadir la harina y el azúcar, y mezclar bien. Después hay que adicionar a la masa la sal y los plátanos que en un principio cortamos en rodajas.

La masa se debe colocar en un molde alargado untado con grasa, y enharinado. Finalmente se debe llevar al horno precalentado a 200 ºC, y se debe hornear durante 30 minutos aproximadamente, o hasta que aumente al doble de tamaño, sugiere el portal web de Tua Saúde, especialista en temas sobre salud, nutrición y bienestar.

Carne jugosa

Otro de los consejos para aprovechar las cáscaras de plátano es ablandar la carne que comeremos. Para ello, los expertos indican que se deben colocar unas pocas cáscaras de plátano encima de los trozos de carne. De esta manera, el cárnico absorbe los aceites y la humedad de la cáscara de plátano, lo que ayuda a mantenerlo húmedo y jugoso.

Arroz sazonado

Otro de los usos que se le puede dar en la cocina a las cáscaras de plátano es para obtener un arroz más rico. Simplemente, las cáscaras de plátano, atadas con un cordón, se deben colorar dentro de la cacerola mientras se cocina el arroz, de esta forma las cáscaras darán una sazón y sabor distinto al platillo.

Estos son algunos usos que se le pueden dar en la cocina a las cáscaras de plátano, no obstante, ésta puede servir incluso para nutrir las flores o plantas que tenemos en casa, ya que son ricas en minerales y vitaminas como calcio, magnesio, azufre y oligoelementos. Además, actúan como un fertilizante natural que rejuvenece los macizos de flores.

Por otro lado, la cáscara del plátano también es rica en antioxidantes y vitaminas, los cuales pueden ayudar a calmar las quemaduras leves por el sol en la piel de las personas, así como la comezón por resequedad o por picaduras de insectos, e incluso pueden desaparecer ciertos signos o marcas de acné.

Lo único que se debe hacer es poner la cáscara con la parte interna tocando la piel afectada, no sin antes haber lavado el área con agua fría o tibia y jabón neutro, afirman especialistas en el tema.

Plátano nutritivo

El plátano contiene fructo-oligosacáridos (FOS), fibra soluble que estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas para el colon. Este tipo de fibra es fermentada por la propia flora intestinal, dando lugar a ciertas sustancias como el ácido butírico y el propiónico.

Estos ácidos son buenos, por ejemplo, para la regulación del tránsito intestinal, prevención del cáncer de colon por inhibición del crecimiento de células tumorales, estimulación del sistema inmunológico, etc., por ende ofrece múltiples beneficios para la salud, indica el blog de Mapfre Salud, compañía de seguros.