¡GRAN FELICIDAD!

¡GRAN FELICIDAD!

50% de homicidios, vinculados a la venta de drogas: Juárez Hernández

El uso de armas de fuego destaca en estos casos, señaló el titular de la SSPC

Por Rubén Pacheco

Octubre 09, 2025 02:28 p.m.
A
Foto: Archivo/Pulso

Foto: Archivo/Pulso

En la actualidad, el 50 por ciento de los homicidios dolosos registrados en San Luis Potosí, están vinculados con la venta de droga y a alguna célula delictiva, consideró Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El mando policiaco adujo que el 50 por ciento de los asesinatos corresponden a causas de fuero común.

De enero a agosto del 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE), abrió 150 carpetas de investigación por homicidio doloso, de las cuales en 104 se usaron armas de fuego, que es el principal medio que utilizan los sicarios para asesinar a integrantes de grupos antagónicos.

Defendió la funcionalidad de las Mesas de Paz y Seguridad donde participan diferentes corporaciones e instituciones, pues a partir de los datos presentados se analizan las medidas a tomar de manera diaria, semanal y mensual.

Rubén Pacheco

El uso de armas de fuego destaca en estos casos, señaló el titular de la SSPC

