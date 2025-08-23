Abandonan camioneta tras choque en carretera a Rioverde
Los hechos, esta tarde de sábado a la altura de Real del Potosí
El conductor o conductora de una camioneta sufrió un accidente y terminó impactando en un poste e alumbrado público.
Los hechos, esta a tarde del sábado sobre la carretera a Rioverde, a la altura de Real del Potosí.
Según los reporte, la persona que guiaba el vehículo perdió el control cuando se dirigía a San Luis Potosí y se fue contra el poste de alumbrado.
Finalmente, el vehículo quedó sobre la base de concreto y lo dejaron abandonado.
