Abandonan camioneta tras choque en carretera a Rioverde

El conductor o conductora de una camioneta sufrió un accidente y terminó impactando en un poste e alumbrado público.

Los hechos, esta a tarde del sábado sobre la carretera a Rioverde, a la altura de Real del Potosí.

Según los reporte, la persona que guiaba el vehículo perdió el control cuando se dirigía a San Luis Potosí y se fue contra el poste de alumbrado.

Finalmente, el vehículo quedó sobre la base de concreto y lo dejaron abandonado.

