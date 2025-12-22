Activan Alerta Ámber para buscar adolescente

La Fiscalía General del Estado activó una ficha de Álerta Ámber para la localización de Yandel Fernando Galván Hernández, de 15 años de edad, quien fue visto por última ocasión el 20 de diciembre del presente año, en Camino Viejo a San Pedro, en el municipio de Soledad.

Yandel Fernando tiene una estatura de 1.60 metros, es de complexión delgada y tez clara; su cabello es negro y largo, y tiene la nariz pequeña. Además, sus ojos son medianos y de color café oscuro; sus orejas son medianas, tiene rostro romboidal, boca pequeña y mentón ovalado.

El adolescente vestía una camiseta blanca con rombos negros, un chaleco color café, pantalón de mezclilla azul y botas vaqueras en colores blanco y negro.

Como señas particulares, presenta un lunar en el pómulo derecho y un tatuaje de una "cruz" en la mano derecha.

Una vez recibida la denuncia, personal de la FGE implementó de inmediato labores de campo para la pronta localización de esta persona de 15 años de edad.

Asimismo, la Coordinación Estatal de Alerta Ámber solicita la colaboración de la ciudadanía para difundir la ficha, ya que se considera que su integridad podría estar en riesgo debido a la posible comisión de algún delito.

Para cualquier información sobre su posible ubicación, se puede acudir a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, en la Coordinación Estatal de Alerta Ámber, ubicada en la calle Volcán Tacaña #115, Fraccionamiento Cumbres de San Luis, o comunicarse a los teléfonos 444 811 30 39 y 444 204 04 13.

Además, se cuenta con redes sociales en Facebook: Alerta Ámber SLP, Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos SLP y Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.