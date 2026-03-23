Activan operativo en SLP y NL por siete hombres desaparecidos

De acuerdo con los primeros indicios recabados, los siete hombres no localizados en el municipio de Matehuala, podrían ubicarse en el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Añadió que se activó un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Seguridad del estado de Nuevo León, en aras de ampliar la búsqueda hasta territorio nuevoleonés.

Refirió que 620 elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como tres aeronaves, se encuentran en la búsqueda de las personas, originarias de Cárdenas.

Anunció que todo el gabinete de seguridad estatal y corporaciones federales, asistirán este día a la municipalidad camalense, a fin de dar seguimiento pormenorizado a las tareas de búsqueda.

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Dijo que el estado no busca adelantar ninguna información al ser cuestionado sobre si el suceso puede estar relacionado con los recientes hechos de violencia en el estado de Jalisco.

"La única verdad, es que no están localizados y partiendo de ello, no queremos especular. Mas bien, dedicar nuestros esfuerzos, nuestra tarea, nuestra atención como se está haciendo este momento", remarcó.