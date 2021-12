Advierte la Fiscalía sobre la falsificación de una ficha de búsqueda

SLP. - La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa a la ciudadanía que la realización y difusión de Fichas de Búsqueda de Personas No Localizadas o Desaparecidas apócrifas constituye un delito.Esto derivado de la detección en redes sociales de una ficha con las características similares a las oficiales, en la que se informaba sobre la supuesta desaparición de una menor de edad en el municipio de Matehuala, hecho que no es verídico y que causa un daño a quien aparece en la imagen, además de la utilización de datos privados.Para interponer una denuncia por la no localización de una persona es necesario acudir a cualquiera de las agencias del Ministerio Público que se encuentran en los municipios de las cuatro regiones de la entidad.Se deberá presentar fotografías impresas a color tamaño postal de la persona no localizada, así como el acta de nacimiento de la misma y una identificación oficial.Además, que la denuncia debe realizarse de manera inmediata, sin necesidad de esperar a que pasen 24 o 72 horas.Según los artículos 254 y 258 del Código Penal del Estado, comete el delito de falsificación y de uso de objeto o documento falso o alterado, quien, conociendo su falsedad, haga uso de sellos o emblemas oficiales como el de la Fiscalía General del Estado, Alerta Amber o cualquiera que sea de instancias púbicas.Estos delitos se pueden sancionar con una pena de hasta siete años de prisión y sanción pecuniaria.Se invita a la población a consultar las Fichas de Búsqueda en la página oficial www.fiscaliaslp.gob.mx y en Facebook Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y en Twiiter @FiscaliaSLP.