logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Fotogalería

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Al estacionarse, conductor provoca un accidente

Por Redacción

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Al estacionarse, conductor provoca un accidente

Un motociclista resultó lesionado de una mano luego de golpearse contra un carro que intentaba estacionarse en la colonia El Morro, afortunadamente el caso no fue grave y se pudo llegar a un acuerdo reparatorio.

El percance tuvo lugar antes de las once de la mañana de este sábado, inicialmente un automóvil Chevrolet de color azul circulaba sobre la calle de Negrete, en la calle mencionada.

Al llegar a la calle de Maclovio Herrera , el conductor realizó maniobra para estacionarse pero lo hizo sin tomar las debidas precauciones y le cortó la circulación a una motocicleta que se desplazaba sobre su lado derecho.

Ante esto el conductor de la moto resultó con una lesión  leve en la mano izquierda, por lo que agentes de la Policía Vial de Soledad arribaron a tomar conocimiento del caso pero al final los conductores involucrados pudieron llegar a un acuerdo sin que el caso no pasara a mayores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un herido y 4 motos quemadas, saldo de disturbios en Tercera Grande
Un herido y 4 motos quemadas, saldo de disturbios en Tercera Grande

Un herido y 4 motos quemadas, saldo de disturbios en Tercera Grande

SLP

Redacción

Los hechos, se derivaron de un presunto intento de asalto a un repartidor el viernes por la noche

Chocan cuatro en carretera a Rioverde; no hay lesionados
Chocan cuatro en carretera a Rioverde; no hay lesionados

Chocan cuatro en carretera a Rioverde; no hay lesionados

SLP

Redacción

Los hechos, cerca de las 14:00 horas de este sábado

Efecto lupa desata enorme incendio en Soledad (video)
Efecto lupa desata enorme incendio en Soledad (video)

"Efecto lupa" desata enorme incendio en Soledad (video)

SLP

Rubén Pacheco

Se localiza a un costado de la carretera 57, a la altura de Enrique Estrada

Embisten a motociclista en la cale Negrete de Soledad
Embisten a motociclista en la cale Negrete de Soledad

Embisten a motociclista en la cale Negrete de Soledad

SLP

Redacción

Guardia Civil de Soledad tomó conocimiento de incidente