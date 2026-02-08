Al estacionarse, conductor provoca un accidente

Un motociclista resultó lesionado de una mano luego de golpearse contra un carro que intentaba estacionarse en la colonia El Morro, afortunadamente el caso no fue grave y se pudo llegar a un acuerdo reparatorio.

El percance tuvo lugar antes de las once de la mañana de este sábado, inicialmente un automóvil Chevrolet de color azul circulaba sobre la calle de Negrete, en la calle mencionada.

Al llegar a la calle de Maclovio Herrera , el conductor realizó maniobra para estacionarse pero lo hizo sin tomar las debidas precauciones y le cortó la circulación a una motocicleta que se desplazaba sobre su lado derecho.

Ante esto el conductor de la moto resultó con una lesión leve en la mano izquierda, por lo que agentes de la Policía Vial de Soledad arribaron a tomar conocimiento del caso pero al final los conductores involucrados pudieron llegar a un acuerdo sin que el caso no pasara a mayores.

