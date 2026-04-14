Albañil es aprehendido por robar en su trabajo
Acusado de cometer robo en unos locales que remodelaba, en los que también se embriagaba, un albañil fue detenido por agentes de la Policía de Investigación luego de que se emitiera la orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo a los hechos, en febrero de 2025, el ahora detenido Juan Daniel N. fue contratado como albañil para que hiciera algunos arreglos en dos locales, en donde se instalaría una estética y una oficina de abogados, ya que era de confianza de los afectados.
Sin embargo, el señalado acudía al lugar acompañado de otros individuos, quienes presuntamente ingerían bebidas alcohólicas dentro del inmueble.
Posteriormente, los afectados localizaron el local con la puerta abierta y detectaron la sustracción de diversos objetos, entre ellos artículos de belleza y otras pertenencias, por lo que señalaron como probable responsable al ahora imputado.
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La Fiscalía desarrolló las indagatorias correspondientes, con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial en contra de Juan Daniel "N".
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