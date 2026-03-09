Alertan a alumnos de secundaria sobre riesgos digitales
Prevención de ciberbullying, grooming y sexting.
San Luis Potosí, SLP.– Más de mil estudiantes de la Secundaria Técnica No. 69 participaron en una jornada de prevención y seguridad digital impartida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).
Durante las pláticas se abordaron riesgos en internet como ciberbullying, sexting, grooming y extorsión telefónica, además del uso responsable de los números de emergencia 911 y 089.
Las actividades estuvieron a cargo de personal del C5i2, operadores del 911, la Policía Cibernética y áreas de seguimiento, quienes interactuaron con alumnos de los turnos matutino y vespertino para promover la denuncia y el uso responsable de redes sociales.
El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, señaló que estas acciones buscan fortalecer la cultura de prevención y seguridad digital entre las nuevas generaciones.
