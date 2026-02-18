Ancianito resulta lesionado tras fuerte accidente

CIUDAD VALLES.- Un hombre de edad avanzada que circulaba en una camioneta por el Libramiento Poniente chocó contra un camión cañero y resultó lesionado.

El accidente sucedió este lunes por la noche, en el kilómetro 2 del libramiento, entre la comandancia de la Policía Municipal y el C-4.

El adulto mayor circulaba en una camioneta roja marca Chevrolet, con dirección de la carretera libre Valles-Rioverde hacia el Centro Cultural.

Sin embargo, habría chocado contra un camión cañero; posteriormente, su unidad cruzó el carril contrario y se salió del camino.

Enseguida, los elementos de la Policía Municipal acudieron para auxiliarlo y solicitaron apoyo a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

El anciano presentaba dolor en una pierna, así como en cuello y espalda, pero se encontraba estable y consciente. Fue llevado a una clínica particular para su atención médica.

Los policías también solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.