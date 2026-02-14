Ancianito viajaba de "raid" y fallece en accidente

TANLAJÁS. -Un adulto mayor perdió la vida mientras buscaba ayuda médica para su esposa; le dieron "raid" en una motocicleta, pero ocurrió un accidente.

La noche del jueves, en la carretera que conduce de la localidad Tiyóu hacia La Soledad, una motocicleta se salió del camino y terminó en unos cañaverales.

El conductor —de quien no se ha obtenido información— resultó lesionado y fue llevado a un hospital. Mientras que en el lugar fue hallado sin vida un hombre de 78 años de edad, identificado como Roberto Martínez Antonia, vecino de la localidad Malilija.

Fuentes oficiales informaron que el primer reporte que recibieron las autoridades mencionaba que un motociclista había atropellado y ocasionado la muerte del anciano.

Sin embargo, luego de las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, se estableció que Roberto viajaba como acompañante en la motocicleta, pero la unidad derrapó y se salió de la carretera.

El infortunado había salido del poblado donde vive en busca de ayuda médica para su esposa, quien se sentía mal de salud, y se presume que el motociclista le dio "raid".

Las investigaciones en torno a este caso continúan abiertas, y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para la necropsia de ley.