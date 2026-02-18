logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Anciano es sorprendido hurtando en tienda Aurrerá

Por Redacción

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Anciano es sorprendido hurtando en tienda Aurrerá

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto robo en una Bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde, tras atender un reporte ciudadano.

En el supermercado, ubicado en la colonia Jardines del Valle, los agentes municipales se entrevistaron con personal del establecimiento, quienes señalaron que un individuo intentó sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Los policías soledenses se acercaron con el señalado y, luego de dialogar con él, se identificó como Raúl "N" de 83 años, a quien se le encontraron productos comestibles presuntamente sustraídos del negocio.

Por lo anterior, se le informó que sería detenido por presunto robo y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con el proceso legal correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

A balazos, ultiman a un hombre en Morales
A balazos, ultiman a un hombre en Morales

A balazos, ultiman a un hombre en Morales

SLP

Redacción

Sujetos en motocicleta le dispararon en varias ocasiones

Vuelca tráiler en ramal de incorporación a la 57
Vuelca tráiler en ramal de incorporación a la 57

Vuelca tráiler en ramal de incorporación a la 57

SLP

Redacción

El reporte fue cerca de las 14:30 horas de este martes

Lo sorprenden fumando droga en San Juan de Guadalupe y termina detenido
Lo sorprenden fumando droga en San Juan de Guadalupe y termina detenido

Lo sorprenden fumando droga en San Juan de Guadalupe y termina detenido

SLP

Redacción

Guardia Municipal realizó el aseguramiento en Calzada de Guadalupe

Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital
Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital

Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital

SLP

Redacción

Policía Municipal, Guardia Nacional y Sedena mantienen vigilancia preventiva