Anciano es sorprendido hurtando en tienda Aurrerá
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto robo en una Bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde, tras atender un reporte ciudadano.
En el supermercado, ubicado en la colonia Jardines del Valle, los agentes municipales se entrevistaron con personal del establecimiento, quienes señalaron que un individuo intentó sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.
Los policías soledenses se acercaron con el señalado y, luego de dialogar con él, se identificó como Raúl "N" de 83 años, a quien se le encontraron productos comestibles presuntamente sustraídos del negocio.
Por lo anterior, se le informó que sería detenido por presunto robo y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con el proceso legal correspondiente.
