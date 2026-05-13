Aparece ejecutado en Camino a San Pedro

El cuerpo de un hombre ejecutado a balazos fue localizado en una parcela ubicada a orillas del Camino Viejo a Cerro de San Pedro, habitantes de la zona alertaron a las autoridades quienes acudieron a iniciar las primeras investigaciones.

El hallazgo tuvo lugar la mañana de este martes, en que transeúntes transitaban sobre el camino de terracería entre una parcela ubicada frente a los campos deportivos Los Delfines.

Fue en el sitio donde encontraron tirado entre la tierra el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba lesiones visibles por arma de fuego, por lo que de inmediato dieron aviso a las corporaciones policiales.

Agentes policiales acudieron a verificar el reporte y acordonaron el área, posteriormente personal de la Vicefiscalía Científica realizó una inspección en busca de indicios.

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Se descubrió que el cuerpo era de una persona del sexo masculino, el cual presentaba impactos de bala tanto en la nuca como en la espalda y había manchas hemáticas, por lo que se sospecha que fue ejecutado en ese mismo sitio.

Posteriormente elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron con el procesamiento de la escena, levantando indicios encontrados en el lugar para ser integrados a la carpeta de investigación.

Por ahora el cuerpo no ha sido identificado y se le envió al Servicio Médico Legista en calidad de desconocido, en espera de que los familiares acudan a reclamarlo.

De momento no hay pistas sobre los responsables del asesinato aunque la FGE inició con las indagatorias para dar su paradero.