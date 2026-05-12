Gigantesco incendio de basurero en Valles
CIUDAD VALLES.- Nuevamente el relleno sanitario del ejido Chantol fue presa de un aparatoso incendio que quemó una área considerable de basura, aunque por fortuna no hubo personas lesionadas.
Fue a las cuatro y media de la tarde de este lunes, cuando ciudadanos que tiraban basura en el relleno sanitario, en Chantol, a ocho kilómetros de la cabecera municipal de Ciudad Valles, dieron a conocer que las llamas comenzaron a arder en una de las áreas del tiradero.
Poco después llegaron elementos de Protección Civil Municipal y del Cuerpo de Bomberos para intentar mitigar el fuego, que avanzaba rápidamente a pesar de la humedad que dejaron las lluvias de este domingo.
Al respecto, Protección Civil Estatal informó que en el lugar se trabajó con maquinaria pesada y agua, hasta la tarde de este lunes las llamas ya estaban siendo controladas pero hacían falta más recursos y se solicitaría más apoyo del Ayuntamiento para liquidarlo en su totalidad.
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Por el momento no se sabe qué o quién causó el siniestro, aunque la premisa es que la quema de materiales plásticos, alrededor de los cables de cobre pudo haber sido la causa.
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