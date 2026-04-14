Aparece un ahogado en río de Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Un joven fue encontrado sin vida en el río Tampaón, cerca de la delegación de El Pujal; hasta el momento no ha sido identificado.

El infortunado tenía entre 20 y 25 años de edad, era de complexión delgada, tez morena, y sólo traía puesto un pantalón de mezclilla azul; no llevaba playera y estaba descalzo. Como seña particular, tenía una cicatriz de cirugía grande en el abdomen.

Unos vecinos de la delegación de El Pujal, que andaban pescando en el área conocida como Las Playitas (a 300 metros del puente de la carretera Valles-Tamazunchale), encontraron el cuerpo.

Comentaron que vieron un objeto flotando en el agua, y al acercarse descubrieron que era una persona. De inmediato se aproximaron, lo sujetaron con una cuerda y lo llevaron a la orilla.

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El hallazgo fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1, y en minutos arribaron elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar la zona.

El personal de la Fiscalía General del Estado ya se encuentra realizando las investigaciones para establecer la causa exacta de la muerte, así como la identidad. Todo indica que el joven se ahogó de manera accidental, pues no se le apreciaban huellas de violencia.