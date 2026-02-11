Aparecen sin vida, "levantados" en Villa de Reyes

A tres días de haber sido levantados en el municipio de Villa de Reyes, dos hombres fueron encontrados asesinados a balazos en territorio de Zacatecas; se trató del empresario Pablo Ortega Venegas del 36 años de edad, ex candidato a la presidencia municipal, así como un colaborador de nombre Óscar Osbaldo Luna Silva de 38 años.

Según los hechos, ambos fueron levantados el pasado sábado siete de febrero por delincuentes armados que los interceptaron en la entrada a la comunidad de Jesús María, perteneciente a Villa de Reyes.

Ante el suceso, los familiares lo reportaron de inmediato a las autoridades y de esta forma la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió la ficha respectiva para su localización.

Fue la mañana del lunes cuando se reportó el hallazgo de los dos hombres ultimados a balazos, cuyos cuerpos estaban en un despoblado del municipio de Pinos, en el Estado de Zacatecas.

Este martes, la titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares, dio a conocer avances en las investigaciones que se siguen y señaló que, desde el momento en que esta institución tuvo conocimiento de los hechos, se activaron de manera inmediata las fichas de búsqueda respectivas.

Posteriormente, se informó sobre el hecho en el territorio vecino y se envió un equipo de la Policía de Investigación al lugar, con el objetivo de llevar a cabo las primeras diligencias y trabajos de identificación.

Como resultado de las indagatorias iniciales, se estableció que las personas habrían sido privadas de la libertad, por un grupo de sujetos que, de acuerdo con los indicios recabados, presuntamente pertenecen a grupos criminales.

En un inicio se manejó la posibilidad de que el caso estuviera relacionado por cuestiones políticas ya que Pablo Ortega habría mostrado aspiraciones a la alcaldía de Villa de Reyes pero al respecto la Fiscal General precisó que, hasta el momento, la línea de investigación no se encuentra encaminada a temas de carácter político, sino que se dirige específicamente a hechos relacionados con la delincuencia organizada.

Asimismo, la titular de la FGE aclaró que no existe registro alguno de que alguna de las personas fallecidas hayan sido candidatos u ocupaban algún puesto de elección popular, descartando cualquier vínculo de los hechos con procesos políticos.