Aplican en Soledad Reglamento de Tránsito a motos

La Dirección General de Seguridad Pública de Soledad, informa que realiza un operativo de revisión a motociclistas, con la finalidad de que cuenten con sus papeles en regla, además de checar que las unidades no cuenten con reporte de robo.

Este dispositivo también está encaminado a evitar que menores de edad anden circulando en las calles, por lo que este fin de semana se aplicaron algunas sanciones.

De igual forma, los agentes de Policía Vial están realizando labor de proximidad social recomendando a los motociclistas para que no vayan más de tres personas en las unidades, que actualicen su papelería como puede ser licencia de conducir o permiso de circulación y que respeten el reglamento de tránsito vigente.

Cabe hacer mención que se revisaron algunas unidades para que no tengan el número de serie alterado o bien que no cuenten con reporte de robo, por el momento no se detectó ninguna situación irregular.