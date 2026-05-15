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Aprehenden a individuo por violencia familiar y daños

Por Redacción

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden a individuo por violencia familiar y daños

Elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con autoridades de Guanajuato, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Ismael "N", quien era requerido por autoridades de aquella entidad por los delitos de violencia familiar y daños por incendio.

Los hechos ocurrieron el 21 de febrero de 2026, cuando presuntamente el señalado agredió físicamente a su esposa durante una reunión familiar y luego la trasladó por la fuerza al domicilio conyugal, donde habría incendiado el inmueble.

Agentes de la FGE desarrollaron actos de investigación y, mediante consulta en Plataforma México, detectaron que el imputado contaba con un mandamiento judicial vigente emitido en el municipio de Dolores Hidalgo.

Tras establecer coordinación con autoridades de esa entidad, se confirmó la vigencia de la orden de aprehensión librada por un Juez de Control, por lo que elementos investigadores realizaron la detención del señalado en la zona centro.

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Al detenido le fueron informados los derechos que le asisten, así como los alcances del mandamiento judicial.

Una vez realizados los trámites legales correspondientes, Ismael "N" fue entregado a elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes efectuaron su traslado para continuar con el procedimiento legal respectivo.

La Fiscalía Potosina mantiene coordinación permanente con instituciones de procuración de justicia del país para fortalecer el cumplimiento de mandamientos judiciales. 

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