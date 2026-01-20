Aprehenden a par de ladrones por robo en Tequis

Por medio de la Policía de Investigación, la Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión por reclusión en contra de Saúl "N" y Ángel Gabriel "N", por su probable participación en el delito de robo calificado, cometido en la capital potosina.

El mandamiento judicial fue emitido por la autoridad judicial, derivado a las acciones penales efectuadas por la FGE, tras los hechos ocurridos el 15 de enero de 2026, en un inmueble ubicado sobre la avenida Venustiano Carranza, en el barrio de Tequisquiapan, donde los imputados presuntamente ingresaron de manera ilícita, violentando accesos e inhabilitando el sistema de alarmas.

De acuerdo con la investigación, del lugar fue sustraída una cantidad aproximada de 468 mil pesos en efectivo, logrando la identificación de los probables responsables mediante los trabajos efectuados por personal investigador de la Fiscalía.

La orden de aprehensión fue cumplimentada al interior del Centro de Reinserción Social de Delegación La Pila, donde los imputados ya se encontraban recluidos por otros ilícitos.

La diligencia fue realizada por los elementos de la PDI, quedando los imputados a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.