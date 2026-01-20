logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El legado de Valentino Garavani en la moda

Fotogalería

El legado de Valentino Garavani en la moda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aprehenden a par de ladrones por robo en Tequis

Hace días ingresaron a una casa en donde se apoderaron de 468 mil pesos

Por Redacción

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden a par de ladrones por robo en Tequis

Por medio de la Policía de Investigación, la Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión por reclusión en contra de Saúl "N" y Ángel Gabriel "N", por su probable participación en el delito de robo calificado, cometido en la capital potosina.

El mandamiento judicial fue emitido por la autoridad judicial, derivado a las acciones penales efectuadas por la FGE, tras los hechos ocurridos el 15 de enero de 2026, en un inmueble ubicado sobre la avenida Venustiano Carranza, en el barrio de Tequisquiapan, donde los imputados presuntamente ingresaron de manera ilícita, violentando accesos e inhabilitando el sistema de alarmas.

De acuerdo con la investigación, del lugar fue sustraída una cantidad aproximada de 468 mil pesos en efectivo, logrando la identificación de los probables responsables mediante los trabajos efectuados por personal investigador de la Fiscalía.

La orden de aprehensión fue cumplimentada al interior del Centro de Reinserción Social de Delegación La Pila, donde los imputados ya se encontraban recluidos por otros ilícitos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La diligencia fue realizada por los elementos de la PDI, quedando los imputados a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reaprehenden en Sonora a acusado de fraude inmobiliario en SLP
Reaprehenden en Sonora a acusado de fraude inmobiliario en SLP

Reaprehenden en Sonora a acusado de fraude inmobiliario en SLP

SLP

Redacción

La FGESLP localizó y trasladó desde Hermosillo a un hombre señalado por vender un inmueble que nunca entregó.

Acusan a sujeto por vender inmueble que nunca entregó
Acusan a sujeto por vender inmueble que nunca entregó

Acusan a sujeto por vender inmueble que nunca entregó

SLP

Redacción

El mandamiento judicial para su aprehensión fue librado por el Juez de Ejecución de Medida del Sistema Tradicional

Difunden video de choque de camioneta y taxi del aeropuerto
Difunden video de choque de camioneta y taxi del aeropuerto

Difunden video de choque de camioneta y taxi del aeropuerto

SLP

Pulso Online

Detienen en Arbolitos a sujeto armado y con droga
Detienen en Arbolitos a sujeto armado y con droga

Detienen en Arbolitos a sujeto armado y con droga

SLP

Redacción

La PDI aseguró cristal y un arma de fuego durante un recorrido de vigilancia.