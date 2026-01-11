Aprehenden a sujeto por robos en Soledad

Omar "N" fue asegurado por la Policía de Investigación (PDI), en cumplimiento a una orden de reaprehensión, por su probable participación en los delitos de robo calificado y robo equiparado, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

La acción fue realizada por elementos investigadores en la colonia Praderas del Maurel, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, como parte del seguimiento a una carpeta de investigación iniciada a partir de la denuncia presentada por la víctima ante la Fiscalía Potosina.

De acuerdo con lo asentado en la querella, la persona afectada manifestó que el ahora detenido presuntamente ocasionó un daño a su patrimonio, ya que en abril de 2018, en compañía de otros individuos, se habría apoderado de manera ilegal de un vehículo y diversos objetos de su propiedad.

Tras la recopilación de datos de prueba, el ente procurador de justicia integró la carpeta de investigación correspondiente y solicitó el mandamiento judicial ante un Juez de control, quien otorgó la orden de reaprehensión. Posteriormente, agentes de investigación lograron ubicar y ejecutar dicho mandato.

Finalmente, el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica en la audiencia correspondiente, la cual se llevará a cabo en las instalaciones del Poder Judicial ubicadas en la Delegación La Pila.