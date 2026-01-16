logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Fotogalería

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aprehenden a sujeto requerido por homicidio en Veracruz

Moisés Omar detenido en SLP por delito de homicidio en Veracruz. Colaboración entre Fiscalías.

Por Redacción

Enero 16, 2026 02:45 p.m.
A
Foto: FGE

Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ejecutó una orden de aprehensión contra Moisés Omar "N" por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado, dentro de una causa penal iniciada en 2011 en el estado de Veracruz.

El mandamiento judicial fue emitido por autoridades veracruzanas por hechos ocurridos en 2011, relacionados con la localización sin vida de un hombre en la comunidad de Sabana Grande, municipio de Tantoyuca.

La detención se realizó en la colonia San Felipe, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, como parte de la colaboración entre la fiscalía potosina y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz.

El detenido fue registrado en el Registro Nacional de Detenciones y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para su traslado a Veracruz, donde continuará el proceso penal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae sujeto por violencia y difusión de imágenes íntimas de la víctima
Cae sujeto por violencia y difusión de imágenes íntimas de la víctima

Cae sujeto por violencia y difusión de imágenes íntimas de la víctima

SLP

Redacción

Mandamiento judicial fue ejecutado en calles de la zona centro de la ciudad capital

Aprehenden a sujeto requerido por homicidio en Veracruz
Aprehenden a sujeto requerido por homicidio en Veracruz

Aprehenden a sujeto requerido por homicidio en Veracruz

SLP

Redacción

Moisés Omar detenido en SLP por delito de homicidio en Veracruz. Colaboración entre Fiscalías.

Localizan 17 laboratorios clandestinos en tres municipios de Sinaloa
Localizan 17 laboratorios clandestinos en tres municipios de Sinaloa

Localizan 17 laboratorios clandestinos en tres municipios de Sinaloa

SLP

El Universal

Muere joven tras un choque sobre lateral de la 57
Muere joven tras un choque sobre lateral de la 57

Muere joven tras un choque sobre lateral de la 57

SLP

Redacción

Ocurrió a la altura de Avenida Topacio de la colonia Valle Dorado