Aprehenden a sujeto requerido por homicidio en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ejecutó una orden de aprehensión contra Moisés Omar "N" por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado, dentro de una causa penal iniciada en 2011 en el estado de Veracruz.

El mandamiento judicial fue emitido por autoridades veracruzanas por hechos ocurridos en 2011, relacionados con la localización sin vida de un hombre en la comunidad de Sabana Grande, municipio de Tantoyuca.

La detención se realizó en la colonia San Felipe, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, como parte de la colaboración entre la fiscalía potosina y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz.

El detenido fue registrado en el Registro Nacional de Detenciones y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para su traslado a Veracruz, donde continuará el proceso penal.

