Apresan a 3 sujetos por violencia familiar en Soledad de G.S.
En una atención oportuna que se brindó a reportes ciudadanos, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a tres hombres por presunta violencia familiar. El hecho ocurrió en las colonias Rinconada B. Anaya y Villas de Foresta.
Agentes municipales se presentaron en la calle Líderes Obreros, en la colonia mencionada, donde ubicaron a dos individuos, quienes fueron sorprendidos agrediéndose mutuamente, por lo que procedieron conforme al debido protocolo de actuación.
Luego de entrevistarlos se identificaron como Dorian „N" de 25 años e Ismael „N" de 48, quienes mencionaron ser padre e hijo, y proceder mutuamente de forma legal.
Por otra parte, en la calle Villa Clavel, en la colonia Villas de Foresta, agentes municipales acudieron a un domicilio, donde una mujer indicó que su pareja la agredió de forma física y la amenazó, pidiendo proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Miguel „N" de 34 años.
De inmediato se les informó a ambos que serían detenidos por presunta violencia familiar, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde seguirán con el proceso correspondiente.
