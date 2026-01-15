Apresan a dos sujetos y una mujer por diferentes delitos

Derivado de la atención inmediata a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres por presunta cobranza ilegítima y a una mujer por presunto robo a comercio, en hechos ocurridos en la colonia La Sierra y en Cabecera Municipal.

En la calle Sierra de San Patricio, en la colonia La Sierra, oficiales municipales atendieron el reporte de un ciudadano, quien señaló a dos individuos que lo acosaban y le exigían dinero como parte de un préstamo previamente recibido, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra. En el lugar fueron ubicados los reportados, quienes se identificaron como Julián "N", de 23 años de edad, y Jaime "N".

Por otra parte, policías femeninas se presentaron en un establecimiento ubicado en la calle Negrete, en Cabecera Municipal, donde personal del lugar indicó que una mujer intentó sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente, solicitando proceder legalmente en su contra. Las agentes se acercaron con la señalada, quien dijo llamarse Wendy "N", de 28 años, a quien se le localizaron un jabón líquido y un insecticida, los cuales manifestó no poder pagar.