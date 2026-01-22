Apresan a mujer por tripular moto robada

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a una mujer por tripular una motocicleta con reporte de robo y a un hombre por presunto allanamiento; dichas acciones se realizaron en las colonias El Laurel y El Morro, derivado de la atención oportuna que se brindó a reportes ciudadanos y de la presencia desplegada de forma permanente en la demarcación.

En avenida Valentín Amador, a la altura de la colonia El Laurel, agentes femeninas ubicaron a una mujer a bordo de un vehículo a exceso de velocidad, por lo que le dieron alcance, y luego de entrevistarla se identificó como Johana "N" de 28 años, quien no mostró documentos de la motocicleta que conducía, por lo que se consultó el estatus legal de la misma, arrojando que la moto marca Lance Cabo, modelo 2015, de color azul, contaba con reporte de robo sin violencia.

Por otro lado, policías soledenses se presentaron en la calle Escobillal, en la colonia El Morro, donde el dueño de un domicilio indicó que un sujeto entró sin permiso, pidiendo proceder legalmente en su contra, ubicando al interior al reportado, quien dijo llamarse Rafael "N" de 31 años.

A los dos se les hizo saber que serían detenidos por tripular un vehículo con reporte de robo vigente y por presunto allanamiento, respectivamente, para después presentarlos ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.

